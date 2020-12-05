Константин Придыбайло: ни одна революция не делается размазыванием по улицам, протест в головах уже очень небольшого количества людей

Новости Беларуси. В гостях программы «Азаренок. Тайные пружины политики – 2020» Константин Придыбайло, журналист Russia Today. Григорий Азаренок, корреспондент:

Костя, рад вас приветствовать.

Константин Придыбайло:

Да. Можем сразу на «ты», потому что – это не секрет – мы давно знакомы. Я тоже рад. Григорий Азаренок:

Товарищ начальник, разрешите доложить: задача выполнена, змагары разгромлены. Константин Придыбайло:

Протест сдулся. Нужно все-таки попытаться успокоить, договориться и спросить конкретно: чего вы хотите? Григорий Азаренок:

Протест сдулся. Какие будут следующие указания? Константин Придыбайло:

Да я даже не знаю, какие могут быть следующие указания конкретно для тебя, потому что то, что ты делаешь, и то, как реагируют на это в интернете те самые змагары – это, конечно, круто. Я рад, что в Беларуси появились журналисты, которые не просто говорящие головы, а которые могут выражать свою позицию, не стесняться ее. И при этом выражать не просто в камеру с экрана телевидения, а делать это на улице. Это реально очень круто. Даже в России таких людей очень мало. Что делать дальше? Дальше на самом деле надо разговаривать, нужно пытаться все-таки успокоить ту часть общества, которая сильно перевозбуждена, которая до сих пор пытается, ищет какие-то зацепки, ищет какие-то варианты, наверное, раскачивания лодки дальше. Нужно все-таки попытаться их успокоить, договориться и спросить конкретно: чего вы хотите? Этот вопрос задавал Александр Лукашенко. Я до сих пор – честно – не услышал, чего хотят люди. «Если раньше они выбрасывали пачками все эти материалы, отснятые за время беспорядков, то теперь они их дозируют» Меня очень позабавила история, которая буквально недавно разошлась, перед выходными, как обычно, в соцсетях. Некий шведский сайт написал жуткую историю. Там девушку избили, изнасиловали.

Григорий Азаренок:

Пять зубов осталось, дикая вообще история. Белорусские полицейские и ОМОНовцы в СИЗО. Константин Придыбайло:

Да, ОМОНовцы в СИЗО. Там абсолютно дичайшая история. И самое главное: в конце девушка говорит, что она хочет просто сменяемости власти. То есть ей 25 зубов, которые выбили, как говорят, не нужно. Ей не нужно кого-то судить. Она просто, вся избитая, измученная, хочет поменять власть. Господи, какая-то очень гениальная, наверное, женщина. Либо стальная. Это интересно. Григорий Азаренок:

При этом я читаю комментарии и смотрю, что очень много тех, кто пользуется интернетом, действительно начинают в это верить. Я помню, по-моему, 9 или 10 августа «голубой блогер» написал, что на этой неделе Лукашенко на вертолете улетит. Константин Придыбайло:

Подожди-подожди, «голубой блогер»? Григорий Азаренок:

Да, у него цвет Telegram-канала голубой, так я его называю. Константин Придыбайло:

Я понял. Там есть и подоплека…

Григорий Азаренок:

Да. Он написал, что на этой неделе Лукашенко улетит. Потом самый мудрый наш политолог Шрайбман говорил: сентябрь, сентябрь – это край, все. Потом уже сроки ушли. Вот, будет новая Беларусь и так далее. Сейчас уже все эти беглые товарищи рассказывают, что очень скоро. Очень скоро, вот-вот, уже. Константин Придыбайло:

Потом будет «в этом десятилетии». Уже наступит 2021 год – они будут говорить «в этом десятилетии». Потом в этом, наверное, веке. Сейчас очень масштабно обсуждают отключение банковской системы SWIFT. Но это невозможно Григорий Азаренок:

Настораживает (точнее, обращает на себя внимание) такой момент. Переключаются активно в российскую повестку эти товарищи. Как будете их встречать? Константин Придыбайло:

Да чего им переключаться на самом деле? Там своих хватает. И они на самом деле очень похожи. Похожесть у них действительно очень интересная: и российские оппозиционные лидеры так называемые, и белорусские хотят одного. Они хотят навредить своим же соотечественникам. Я этого не понимаю. Сейчас очень масштабно обсуждают отключение этой банковской системы SWIFT, которая, по идее, заблокирует все банковские операции. Но это невозможно. Эта система отключена в Северной Корее и в Иране, если я не ошибаюсь. Больше, по-моему, нигде. Ну, может быть, африканские страны еще не пользуются, где вечные революции. И таким образом они полностью хотят заблокировать банковскую систему. Их не волнуют 9,5 миллионов белорусов. Ну, часть уже, наверное, уехала, как мы знаем, несколько тысяч находятся в этих центрах вместе с сирийцами и прочими беженцами, по три евро в день получая, хотя пачка сигарет стоит пять в Польше. Они хотят просто заблокировать. То же самое предлагают и российские оппозиционеры.

Может быть, в какой-то момент мы даже не станем разделять белорусских и российских оппозиционеров Может быть, в какой-то момент мы даже не станем разделять белорусских и российских оппозиционеров. Я считаю, благодаря им, белорусским оппозиционерам так называемым, авторам разных, в том числе и голубых Telegram-каналов, все-таки Беларусь и Россия в этой ситуации поняли, что нужно быть поближе друг к другу. Я могу даже в камеру сказать: благодаря вам, уважаемые белорусские оппозиционеры, вы как бы не хотели оторвать Беларусь от России, у вас не получилось. Потому что вы наоборот сделали эти страны ближе. Григорий Азаренок:

Но зато какое Союзное государство крепкое получилось у оппозиционеров. Как спелись эти Путилы с Шендеровичем, Навальным, Кацем. Как включились в белорусскую повестку Невзоров, «Эхо Москвы», Дудь. В каком экстазе они сплелись, что за родственные души. Юрий Поляков, русский писатель, однажды вывел такую формулу: отчизнопродавцы. Отчизнопродавцы – это общая национальность такая у них? Константин Придыбайло:

Правильно сказали на соседней «кнопке», на соседнем телеканале в недавней передаче. Эти люди – они не патриоты и они не оппозиционеры, хотя мы их называем, я только что называл и ты называл. Кирилл Казаков: Беларусь оказалась на рубеже войны двух сверхдержав Они не оппозиционеры, они наемники по разрушению государств. Где сейчас, например, те товарищи, которые стояли на сцене Майдана? Да их нет, нет вообще нигде практически. Потому что их задача была выйти в определенный момент, сделать свою работу, они за это получили свои дивиденды и ушли. То же самое и здесь, в Беларуси: так называемые оппозиционные лидеры Беларуси сейчас работают тупо за бабки.

Момент нагнетания военной составляющей возле белорусских границ, кажется, сейчас отмотают назад Григорий Азаренок:

Мы довольно с юмором говорим, но ситуация не самая шуточная. И наращивание военного контингента в Европе, и попытки религиозного раскола, активное включение католической церкви, и польские амбиции, о чем Президент недавно говорил, на саммите ОДКБ это подчеркнул и Владимир Владимирович Путин. Как ты оцениваешь эту обстановку? Читайте также: Президент озвучил информацию «не для всех». Что было в секретных сводках белорусской разведки? Владимир Путин: надеюсь, что белорусскому народу хватит политической зрелости решить все свои внутренние вопросы Александр Лукашенко: мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений Константин Придыбайло:

С религиозной… Буквально на днях Светлана Гуайдо Тихановская обратилась к Папе Римскому, что в Беларуси что-то не так идет и что Кондрусевича не пустили в страну. Хотя на самом деле (по моим источникам) все давно знали, чем занимается Кондрусевич. Все прекрасно знают, чем занимаются американские посольства во всех странах, французские в том числе посольства и так далее. Кондрусевич был, по сути, польским посольством, которое выполняло работу политическую. И вот Светлана Тихановская к нему обратилась. А что касается военного противостояния: западные наши соседи, они говорят, что это для того, чтобы отвлечь милицию с улиц. Но не пойдет же милиция охранять границы. С другой стороны, реально хороший сплачивающий элемент Союзного государства. Спасибо этим чертовым оппозиционерам. То, что и Лукашенко, и Путин, и Лавров, и даже министры обороны начали общаться чаще и ближе, говорит о том, что мы понимаем: если к нам придут с запада, то ракета полетит уже из Владивостока, а то и из какого-нибудь моря или океана. А российские ракеты летят быстро и далеко и бьют очень точно. Поэтому как раз таки момент нагнетания военной составляющей возле белорусских границ, мне кажется, они даже сейчас отмотают назад. Григорий Азаренок:

Потому что они в свое время услышали очень мудрую фразу.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. В Беларуси не удалось закрепиться где-то, даже так называемой площади Перемен Григорий Азаренок:

Как ты вообще оцениваешь нынешнюю ситуацию в Беларуси? Видишь эти марши от дома к магазину, выступления этих товарищей всех западных и так далее. Константин Придыбайло:

Слушай, про марши от дома к магазину – действительно так. Григорий Азаренок:

Программа выходит сейчас, суббота, вечер. Товарищ Путило еще не придумал название завтрашнего марша. Это впервые такое, мы можем предложить.