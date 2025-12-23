В Польше зафиксирована масштабная вспышка коклюша

Система здравоохранения Польши, которая и так не может справиться с масштабной эпидемией гриппа, столкнулась с новой угрозой. В стране быстро распространяется такая давно забытая болезнь как коклюш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медучреждения бьют тревогу и требуют помощи. Так, в Малопольском воеводстве случаев заболевания зафиксировано в 38 раз больше, чем год назад. Только в одном Кракове и окрестностях более 3 тысяч случаев заражения. Это почти на 4 тысячи процентов больше по сравнению с 2024 годом. Врачи отмечают, что болезнь поражает не только детей, но и взрослых.

Коклюш – опасное и очень заразное заболевание дыхательных путей, которое может привести к серьезным осложнениям. И польская медицина оказалась перед ним бессильна. Ведь кампанию по вакцинации система здравоохранения провалила. Людей даже не предупреждали о необходимости сделать прививку, хотя и вакцины, тем более бесплатные, поступали далеко не во все больницы.