Воскресенский об «Орешнике» в Беларуси: если и не уравнял наш потенциал с НАТО, то точно заставил их задуматься

Юрий Воскресенский, политолог:

Если мы берем военные итоги года для Беларуси, не для Союзного государства и Российской Федерации, самый главный итог – 17 декабря заступил на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник». У него настолько мощная кинетическая энергия, его заряд соответствует, там разные оценки дают, примерно 40 Хиросим. Кто-то говорит не 40, а 30, неважно. Важно, что эта цифра на порядок больше, чем было в Хиросиме. Это очень серьезная энергия. Это позволяет, как сказал тот же верховный главнокомандующий Российской Федерации Путин, больше не наращивать количество ядерных боеголовок. Вот это кинетическое оружие может справиться с любым противником даже без ядерных носителей. А есть еще и тактическое ядерное оружие, которое тоже приехало в Беларусь и выступило своеобразным зонтиком. Таким образом, наш потенциал если и не уравнялся с потенциалом стран НАТО по финансам, а понятно, что там потенциал и бюджеты в 30 раз больше, чем у Беларуси и России, но он заставил их задуматься. И это понимание привело к тому, что уже сейчас пошли голоса в Евросоюзе: так, может, они не собираются на нас нападать?

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