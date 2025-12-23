Воскресенский: во время кризисных времён всегда нужно разбираться с главарями

Юрий Воскресенский, политолог:

Всегда в случае кризисных времен надо разбираться с главарями. Потому что, используя большие ресурсы и технологии, любому, даже патриоту, можно на некоторое время расшатать психику. Они же какие деньги через USAID выделяли! Госпожа Саманта Пауэр рассказала нашим героическим Вовану и Лексусу, приняв их за Порошенко и Тимошенко, что они давали по полтора миллиарда долларов в месяц кэшем на поддержку НКО Украины. Понятно, что на Беларусь сумма на порядок меньше, но вот они, кэшевые деньги, которые 30 или 25 лет сюда вкидывали. 25 лет они все сидели в офисах и не работали. Люди вообще нигде не работали. При этом в брендовых одеждах ходили, на машинах ездили, дома, квартиры.

Разбираться надо всегда с главарями. И жесткий спрос должен быть с главарей. А простым людям всегда надо давать шансы. Мы всегда давали этот шанс. Если кто-то не включал мозги, это уже его проблемы. Сколько раз милиция говорила: приходите, расскажите. Переводим уголовную ответственность в административку сразу. Сколько работает наша комиссия? Кто ищет, тот обретет. А кто не пользовался этим моментом, ну, это его проблема. Мы со своей стороны сделали все, чтобы как можно меньше белорусов пострадало от вот этого частичного расстройства эмоционального, назовем это так, на почве ковида и всех невероятных лидеров.

И слава богу, что основная масса пришла в том числе при помощи наших информационных программ и, конечно, при помощи открытой информации, и при помощи деятельности наших оппонентов, коллег с того лагеря. Они же сами помогали нам, как говорил Батька, любой бы лидер мечтал о такой оппозиции. Все делали, чтобы простой нормальный человек окончательно в них разочаровался. Все их эти призывы к санкциям, гадости, блокады, закрытие границ, работа с национал-предателями, с нацистскими режимами, с пособниками, коллаборантами, топтание исторической памяти и так далее. Вот эти все три составляющие привели к тому, что вы сейчас спокойно ездите даже по самым хлестким либеральным молодежным аудиториям.

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