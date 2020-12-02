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Владимир Путин: надеюсь, что белорусскому народу хватит политической зрелости решить все свои внутренние вопросы

02 декабря 2020 19:24
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Риторика беспрецедентного внешнего давления уже не подлежит никаким сомнениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин: надеюсь, что белорусскому народу хватит политической зрелости решить все свои внутренние вопросы-1

Владимир Путин, президент России:
Беспокоит действительно вмешательство извне – финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Всегда объясняют лучшими намерениями. Надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имею в виду и политический опыт Президента Беларуси.

# Международная политика # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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