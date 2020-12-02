Владимир Путин: надеюсь, что белорусскому народу хватит политической зрелости решить все свои внутренние вопросы

Владимир Путин, президент России:

Беспокоит действительно вмешательство извне – финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Всегда объясняют лучшими намерениями. Надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имею в виду и политический опыт Президента Беларуси.