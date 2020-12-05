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Почему надо отдать все долги до 9 декабря? Народные приметы на вторую неделю зимы

05 декабря 2020 16:23
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 7 декабря отмечается память христианской мученицы Екатерины Александрийской. В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов.  

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды

Почему надо отдать все долги до 9 декабря? Народные приметы на вторую неделю зимы-1

8 декабря – Климентьев день. С этой поры начинали готовиться к сильным морозам. Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.

Почему надо отдать все долги до 9 декабря? Народные приметы на вторую неделю зимы-4

9 декабря – Егорий Зимний, Юрий Холодный, или Юрьев день. До Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.

Почему надо отдать все долги до 9 декабря? Народные приметы на вторую неделю зимы-7

10 декабря – Знамение. Верили, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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