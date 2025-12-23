В Венгрии водители грузовиков устроили масштабную акцию протеста

В Венгрии возник масштабный транспортный коллапс. Затруднено движение по дорогам страны и улицам городов. Причиной стала масштабная акция протеста, устроенная водителями грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перевозчики выступают против резкого повышения дорожных сборов с января. По мнению отраслевого профсоюза, новые тарифы ударят не только по водителям большегрузов, но и по их клиентам, малым и средним предприятиям, что вызовет значительный рост цен, особенно на продукты питания.

Власти страны уже назвали протест необоснованным. Чиновники поясняют, что новый дорожный сбор призван перенаправить грузовой транспорт на автомагистрали. Однако демонстранты считают, что правительство хочет вытеснить с рынка малых и средних перевозчиков, поддержав крупных, способных справиться с серьезной финансовой нагрузкой за пользование дорогами.