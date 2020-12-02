Александр Лукашенко: мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений

Деятельность Организации сегодня осуществляется в непростых условиях. Здесь сыграли свою роль и нарастание конфликтов в разных точках, и пандемия COVID-19, которая не только осложнила международное взаимодействие, но и спровоцировала обострение социальных разногласий. В пример Александр Лукашенко привел и сложившуюся ситуацию в Беларуси. Потому в современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Деятельность нашей организации осуществляется в непростых условиях. Основательной деформации подвергаются системы международных отношений, механизмы контроля над вооружениями. В общении все больше доминирует конфронтационная риторика. Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия Соединенных Штатов и НАТО у западных границ ОДКБ, в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры. Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии. Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная, срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов.

Беларусь в 20-м году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность нашей Беларуси. Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран.

Учитывая непростые геополитические условия, Александр Лукашенко отметил, что в следующий раз стороны обязательно должны встретиться в более широком кругу – не только члены ОДКБ. Чтобы не допустить развития конфликтов и в других странах.