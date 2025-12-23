На ваш праздничный стол! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера работает в Минске

Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным. Ярмарка рыбы и деликатесов Севера работает в Минске. По многочисленным просьбам жителей города еще одна торговая точка открылась на улице Чкалова, 7, возле ДК «Железнодорожников». Работать она будет всего пять дней.

Представлено более 30 видов дикой рыбы. В ассортименте и украшение любого праздничного стола – вкуснейшая икра. Продукция натуральная, копчение без жидкого дыма. Рыбу можно и замораживать, чтобы сохранить до новогоднего стола. Она не потеряет ни вкус, ни пищевую ценность.

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:

На ваш праздничный стол подойдут наши обалденно вкусные рулеты из нескольких видов рыб. Есть как шахматный рулет, так и рулет из больших филешек, который будет обалденно на вашем столе смотреться. Рулетики из нескольких видов рыбы. Есть, допустим, где нерка, семга, тунец, марлин. Рыбка вся дикая, ее можно продегустировать, рулеты, рыбу.