Новости Беларуси. Деньги и власть. Невероятные идеи и разочарования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что объединяет нынешних адептов хаоса и лесных братьев послевоенной Беларуси? И почему одни герои остаются в веках, а другие попадают в криминальную хронику?

Евгений Пустовой, корреспондент:

По Библии насекомые созданы где-то ближе к выходным. За тысячелетия некоторые образы и подобия Божьи деградировали, осталось только подобие. В тираж вышли прямоходящие млекопитающие с рефлексом насекомых. Присосались к источнику самой конвертируемой валюты – к тридцати серебряникам – так и живут. Грантососы.

Это политика без галстуков и купюр. В студии пропагандист и пособник режима Евгений Пустовой. Здравствуйте, мы начинаем.