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Что объединяет нынешних адептов хаоса и лесных братьев послевоенной Беларуси? Мнение Евгения Пустового

05 декабря 2020 17:09
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Новости Беларуси. Деньги и власть. Невероятные идеи и разочарования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что объединяет нынешних адептов хаоса и лесных братьев послевоенной Беларуси? И почему одни герои остаются в веках, а другие попадают в криминальную хронику?

Мнение Евгения Пустового в политическом стендапе. Подробности в видеоматериале.

Что объединяет нынешних адептов хаоса и лесных братьев послевоенной Беларуси? Мнение Евгения Пустового-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
По Библии насекомые созданы где-то ближе к выходным. За тысячелетия некоторые образы и подобия Божьи деградировали, осталось только подобие. В тираж вышли прямоходящие млекопитающие с рефлексом насекомых. Присосались к источнику самой конвертируемой валюты – к тридцати серебряникам – так и живут. Грантососы.

Это политика без галстуков и купюр. В студии пропагандист и пособник режима Евгений Пустовой. Здравствуйте, мы начинаем.

Что объединяет нынешних адептов хаоса и лесных братьев послевоенной Беларуси? Мнение Евгения Пустового-4

Евгений Пустовой:
Говорят, деньги не пахнут. От чего же? Они могут пахнуть потом у людей, работающих на хлебных нивах или у мартеновских печей. Могут быть с запахом лекарств и недосыпа в красной зоне клиник. Или ароматом холода и ветра от постоянных дежурств на воскресных площадях. А могут вонять предательством. Даже так: разить. Никакая антиковидная маска, вернее, ширма не спасет.  

Что объединяет нынешних адептов хаоса и лесных братьев послевоенной Беларуси? Мнение Евгения Пустового-7

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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