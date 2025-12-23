Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем поединке обыграли московских одноклубников

Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем поединке КХЛ разгромили московских одноклубников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовую пятиминутку «зубры» провели активно и успели дважды поразить ворота гостей. Первым отличился Илья Усов. Наш нападающий отсалютовал заброшенной шайбой юбилейному матчу в КХЛ. Для Усова это был двухсотый поединок в лиге.

Затем преимущество минской команды удвоил Виталий Пинчук. Во втором периоде хозяева вновь порадовали публику. С интервалом в 20 секунд свои шайбы забросили Сэм Энас и Егор Бориков. Вскоре москвичам удалось распечатать ворота Василия Демченко. На эту шайбу «зубры» ответили точным броском Даниила Липского. После второго отрезка матча команда Дмитрия Квартальнова выигрывала 5:1.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Игра удалась нам сегодня. Хорошее было начало, второй период хороший. Единственное что начали в третьем отдаляться. Здорово, что сыграли, не пропустили. Хорошая игра с нашей стороны сегодня была.

Следующий матч минские динамовцы проведут на домашней площадке в пятницу против питерского СКА.