Воскресенский рассказал, кого следует выбирать на пост президента в любой стране

Юрий Воскресенский, политолог:

Надо всегда выбирать, ориентироваться на государственника. Государственник всегда будет вытягивать все сферы. Государственник всегда будет думать о стране, а только потом о себе. И ни в коем случае нельзя выбирать представителей творческих профессий на лидера государства.

Григорий Азаренок, СТВ:

Пускать нельзя к центрам принятия решений никаких актеров.

Юрий Воскресенский:

Особенно талантливых. Потому что они вживаются в роль, они думают, что мы это переиграем, мы перепишем сценарий. Они все время, так как они талантливые актеры, меняют маски. Это уже не двуликий Янус, а многоликий Янус.

Григорий Азаренок, СТВ:

И работа, вообще вся профессия, творческая деятельность, жизнь, она связана с эмоциями, она связана с личными амбициями, она связана с личными проявлениями себя. Даже если комик смешит на сцене, но это всегда называют «террариум единомышленников», там по головам идут страшно, потому что только свои личные амбиции есть.

Юрий Воскресенский:

Конечно, они абсолютно эгоцентричны. Соответственно, в рамках своей эгоцентрики они начинают разрушать все то, что находится вокруг них. В конце концов саморазрушают еще и себя. В виде эпитафии уже они с собой разбираются и последние выключают свет, если приводить аллегории. Поэтому нам повезло, у нас Президент – государственник, у нас укрепляется независимость, суверенитет, обороноспособность.

Читайте также:

Воскресенский об «Орешнике» в Беларуси: если и не уравнял наш потенциал с НАТО, то точно заставил их задуматься

Время диктует жестких, проверенных исполнителей в условиях турбулентности – Воскресенский о кадровых решениях Президента

Воскресенский: во время кризисных времен всегда нужно разбираться с главарями