Время диктует жёстких, проверенных исполнителей в условиях турбулентности – Воскресенский о кадровых решениях Президента

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня важное, интересное событие состоялось во Дворце Независимости. Батька назначил генерального прокурора и главу Следственного комитета. Ими, соответственно, стали Дмитрий Гора и Константин Бычек. Адлігі не будет. Поставили проверенных, надежных людей, генералов.

Юрий Воскресенский, политолог:

Потому что время такое, которое не только выбрало нас (наш лозунг, который мы видели на ВНС), но и время диктует необходимость жестких, сильных, проверенных исполнителей в условиях турбулентности. Время сейчас такое, что все будут исполнять закон. Шаг вправо, шаг влево – будет соответствующая ответственность.

Это замечательные назначения. Кто был бы более логичным генеральным прокурором, чем Дмитрий Юрьевич Гора? Самый идеальный вариант. То же самое касаемо Константина Федоровича Бычека. Пусть он из другого ведомства, но он из этой сферы. Человек всю жизнь был следаком. Это замечательные назначения. Я думаю, они покажут свой результат.

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