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«Тема текущего ремонта волнительна для каждого». В Минске открылась школа ЖКХ

18 апреля 2022 16:23
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Новости Беларуси. Чтобы повысить коммунальную грамотность, в Минске открылась школа ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект реализуют в каждом районе столицы. Он рассчитан на несколько уроков. На первом рассказали про сроки и особенности текущих ремонтов. Также специалисты ответили на все вопросы.

«Тема текущего ремонта волнительна для каждого». В Минске открылась школа ЖКХ-1

Прийти в школу ЖКХ может любой желающий. Тематические занятия будут проводить каждый месяц.

«Тема текущего ремонта волнительна для каждого». В Минске открылась школа ЖКХ-4

Ольга Драпей, заместитель директора ЖКХ № 2 Фрунзенского района:
Этот проект актуален. Он позволяет доступно донести до каждого заинтересованного информацию простым языком. У нас присутствовало порядка 30 человек. Естественно, тема текущего ремонта волнительна для каждого, потому что это материальные затраты, оплата. Вопросы были, люди задавали.

# ЖКХ # общество # Ольга Драпей # Фотофакт

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