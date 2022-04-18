«Тема текущего ремонта волнительна для каждого». В Минске открылась школа ЖКХ

Новости Беларуси. Чтобы повысить коммунальную грамотность, в Минске открылась школа ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект реализуют в каждом районе столицы. Он рассчитан на несколько уроков. На первом рассказали про сроки и особенности текущих ремонтов. Также специалисты ответили на все вопросы.

Прийти в школу ЖКХ может любой желающий. Тематические занятия будут проводить каждый месяц.