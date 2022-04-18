Есть ли возможность построить второй энергоблок в Беларуси? Спросили у гендиректора института «Сосны»

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Кирилл Казаков, СТВ:

Президент сказал на Послании, что мы готовы построить второй энергоблок. Вроде как проверялась могилевская площадка, островецкая. Это было проверено нашими специалистами, эти площадки? Действительно ли наши специалисты вместе с российскими могут ручаться, что это будет безопасно?