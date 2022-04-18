Есть ли возможность построить второй энергоблок в Беларуси? Спросили у гендиректора института «Сосны»
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент сказал на Послании, что мы готовы построить второй энергоблок. Вроде как проверялась могилевская площадка, островецкая. Это было проверено нашими специалистами, эти площадки? Действительно ли наши специалисты вместе с российскими могут ручаться, что это будет безопасно?
Андрей Кузьмин, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси:
На самом деле процесс размещения, строительства атомной станции очень длительный по времени. Растянутый перечень мероприятий. После экономического обоснования целесообразности строительства атомной станции есть несколько этапов реализации проекта, первым из которых является размещение АЭС. Выбор площадки, изучение геологического строения, атмосферных явлений, характерных для площадки, гидрологии и так далее.
Кирилл Казаков:
У нас есть возможности построить второй энергоблок?
Андрей Кузьмин:
Атомную станцию, если говорить очень грубо, можно построить где угодно, главное – сколько это будет стоить. Здесь экономический вопрос тоже весьма важен. Инженерными способами можно нивелировать целый ряд не совсем благоприятных моментов, но это, безусловно, удорожает стройку. В этом отношении Беларусь обладает необходимым количеством возможных мест размещения атомной станции. Это и Могилевская область, островецкая площадка. Поэтому при принятии решения, обоснования целесообразности сооружения второй АЭС площадка может быть подобрана.
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