Щёкин: мы Президенту должны в ножки поклониться. Мы не поняли, какое решение он принял, решив построить в Беларуси АЭС

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Ученые уже ответили на вопрос, что альтернативы атомной электроэнергии нет и в ближайшие 50 лет не будет.