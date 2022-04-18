Щёкин: мы Президенту должны в ножки поклониться. Мы не поняли, какое решение он принял, решив построить в Беларуси АЭС
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Ученые уже ответили на вопрос, что альтернативы атомной электроэнергии нет и в ближайшие 50 лет не будет.
Кирилл Казаков, СТВ:
После того, как в прошлом году атомная электростанция появилась в Арабских Эмиратах, в стране, которая возвела себя на нефти и газе...
Николай Щекин:
На заре государственного строительства Беларуси встало три вопроса: военная безопасность, продовольственная и энергобезопасность. Первые два вопроса были реализованы довольно в сжатые сроки, было понятно, как делать. Встал вопрос энергетической безопасности. Мы немножко недооцениваем. Не немножко. Вообще, белорусское общество сегодня недооценивает решение главы государства. Мы Президенту вообще-то должны в ножки поклониться. Мы еще не поняли, что он сделал, какое решение историческое принял, решив построить на территории Беларуси атомную электростанцию после тех психологических сдвигов, когда мы один на один остались после Чернобыльской АЭС. Было страшно смотреть на эти территории, на людей прежде всего.
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