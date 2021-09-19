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Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?

19 сентября 2021 17:53
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Новости Беларуси. Главное празднование Дня народного единства прошло на «Минск-Арене». Мы не раз обращались к кульминации праздника. И эта действительно теплая многотысячная встреча может стать новой традицией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-1

Единения, дружба, любые взаимопонимания, мира и добра!

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-4

Сила в единстве. С праздником, родная Беларусь.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-7

Самый молодой из государственных праздников. И его кульминация – форум «Символ единства». Более 10 тысяч зрителей от мала до велика. Но подпевают все без исключения словно в унисон. Под стать названию концерта те самые символы единства, которые для каждого означают что-то свое. Быть может, это профессия или вероисповедание, взгляды, философия. Но для большинства единство – это прежде всего семья. Большая белорусская семья.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-10

Беларусь – это мы.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-13

Для Виктории Алешко песня «Беларусь – это мы» из разряда особенных. Мотивы мира, добра и единства. Единство представителей разных профессий: от шахтера до медицинских работников.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-16

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Совершенно прекрасно, что появился такой праздник в нашей суверенной Беларуси. И такой грандиозный концерт прошел, и я счастлива была принимать в нем участие, потому что песня объединяет. И это правда, это было видно по всему. И песня, которую написали для меня Анна Селук и Евгений Олейник «Беларусь – это мы», как нельзя кстати проходит этому замечательному празднику.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-19

Мотив вечера неизменен, «Минск-Арена» скандирует. Серега – он же Сергей Пархоменко, родом из Гомеля. День единства разделяет с земляками и, конечно, не обойдется и без попурри известных песен.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-22

Что же до попурри, в этот вечер объединяющие мотивы белорусских песен звучали из уст молодых исполнителей, что особенно ценно, ведь именно за подрастающим поколением будущее.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-25

Даниил Мышковец, обладатель второй премии ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:
Я считаю, что, в принципе, День единства это когда все артисты собираются вместе. Тем более, что столько будет разномастных коллективов из разных областей и городов. Вот в этом, наверное, заключается смысл. Когда, наверное, какие-то международные делегации к нам приезжают выступать. Это тоже очень круто. Конкретно ту композицию, которую буду исполнять я, исполнял еще сам Владимир Мулявин. Есть еще старые виниловые записи, на которых ее можно послушать и ощутить эту энергетику.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-28

За плечами Даниила большое количество концертов, немало наград, в том числе и на нашем «Славянском базаре» – тоже символе единства.

В свои 20 он уже делится опытом с учениками. Один из них – Илья. Распевка, пару упражнений. Юный парень разучивает не что-то из разряда новомодных трендов, а нашу белорусскую.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-31

Бiла дзеўку мацi бярозавым прутам,
Каб дзеўка не стаяла з маладым рэкрутам,
Каб дзеўка не стаяла з маладым рэкрутам.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-34

Единства не бывает и без памяти. Памяти и благодарности героям современной Беларуси. Погибшим летчикам – гвардии майору Андрею Ничипорчику и гвардии лейтенанту Никите Куконенко, которые ценой своей жизни спасли людей.

Никита с детства мечтал о небе, а Андрей готовил к полётам молодых специалистов. Какими запомнят пилотов разбившегося Як-130 – читать здесь

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-37

Только настоящий человек может до конца бороться и за жизнь самолета, и за жизнь других людей, которые там, на земле.

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?-40

Они, что могли, сделали. То, что это героический поступок, никем не подвергается никаким сомнениям.

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# Год народного единства # общество # Сергей Пархоменко # Анна Селук # Евгений Олейник # Никита Куконенко # Виктория Алешко # Даниил Мышковец # Андрей Ничипорчик # Кристина Сущеня # Фотофакт

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