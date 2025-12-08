Надо поклониться Лукашенко в пояс – Калашников рассказал, благодаря кому создали Союзное государство

Две страны смогли гармонизировать законодательство в самых разных сферах – от финансовой до оборонной – без ущерба своим национальным приоритетам. Речь о сотрудничестве Беларуси и России. За четверть века в рамках Союзного государства реализовано более 90 программ. Это позволило снять значительную часть барьеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единство политических взглядов и стабильность Союзного государства сегодня – во многом результат работы лидеров двух стран, Александра Лукашенко и Владимира Путина. Их регулярные переговоры (а с 2024 года в разных форматах президенты встречались больше 10 раз) позволили создать такую систему взаимодействия, когда любые возникающие вопросы решаются максимально оперативно, а порой и без личного участия глав государств.

Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

Надо отдать должное Лукашенко и поклониться ему в пояс за то, что он не отошел от этой линии. Потому что те, кто тогда правил в России, Ельцин и его помощники, в это не верили.

Ни в какое Союзное государство не верили еще и потому, что когда они в Беловежье договаривались, они тогда договаривались в том числе и о создании общей армии. Вроде как решили страну распустить, но при этом договорились армию создать и многие другие структуры. И ничего из этого не было выполнено. Для того чтобы начать создавать какую-то новую интеграционную структуру, тем более Союзное государство, должна была быть воля Лукашенко.

Сейчас Союзное государство прошло эти годы благодаря двум этим президентам – Лукашенко и Путину, которые искренне сожалели о том, что потеряли. И хотя бы сохранить какие-то ростки интеграционные вместе – они были реализованы в рамках этого объединения.