Еду вкачали в лёгкие вместо желудка. Узнали о страшном случае в центре Гродно

Новости Беларуси. День народного единства дал повод оживить страницы истории, которые долгие годы были в тени. Но сегодня есть и повод, и необходимость пролить наконец свет на все, что связано с датой 17 сентября. В том числе и то мощное освободительное движение, которое развивалось в Западной Беларуси, когда та находилась под польским режимом. Историки говорят: наследия и памятных мест столько, что впору открывать музеи и туристические маршруты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.