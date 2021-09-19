Еду вкачали в лёгкие вместо желудка. Узнали о страшном случае в центре Гродно
Новости Беларуси. День народного единства дал повод оживить страницы истории, которые долгие годы были в тени. Но сегодня есть и повод, и необходимость пролить наконец свет на все, что связано с датой 17 сентября. В том числе и то мощное освободительное движение, которое развивалось в Западной Беларуси, когда та находилась под польским режимом. Историки говорят: наследия и памятных мест столько, что впору открывать музеи и туристические маршруты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На Советской площади, известно, проходил бунт больше 1 000 гродненцев против польского угнетения. На улице Советских Пограничников в частном доме действовала подпольная типография, а в Свято-Покровском соборе прятались политзаключенные польского режима, когда совершили побег накануне 17 сентября 1939 года из гродненской тюрьмы.
Кстати, в исправительное учреждение в центре Гродно польские власти отправляли активистов КПЗБ. Здесь сидели Притыцкий, Тавлай, Тарашкевич, Пестрак. Стены помнят много примеров жестокости.
Василий Герасимчик, историк:
Практыкавалі таксама такое прымусовае кармленне. Падчас аднаго з такіх кармленняў быў забіты кіраўнік Камуністычнага саюза моладзі гарадзенскага 14 жніўня 1931 года. На сёмы дзень галадання ён быў забіты. Замест страўніка яму ўставілі вось гэты шланг з ежай у лёгкія і запампавалі ежу ў лёгкія – замест страўніка. Таксама ў гэтай турме, вельмі цяжкай, рэжымнай, практыкавалі катаванні разнастайныя.
С какой трагедией связана улица Бертеля и какое предприятие носило имя Притыцкого? Интересное о Гродно. Читайте здесь.