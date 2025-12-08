Взяли повышенное задание! Как в Могилевской области реализуется инициатива «Один район – один проект»

Как реализуется инициатива «Сильные регионы – сильная страна»? Что дают инвестиции? И какие драйверы экономического роста в областях? В преддверии ВНС на площадке ток-шоу «По существу» представители регионов обсудили социально-экономические возможности и планы. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы хотим, чтобы у нас везде было одинаково комфортно. Что есть в Могилеве, чего не хватает в других областях. Или наоборот: что есть в Минске, чего нет в Могилеве?

Елена Прудникова-Кирпиченок, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Есть «Бабушкина крынка», которой больше нигде нет, и могилевский мясокомбинат, но это так, если пошутить. А вообще это промышленный центр. И это скопление сконцентрированного реального сектора экономики. Вы сами знаете «Могилевхимволокно» на сегодня, «Моготекс». Это те предприятия, которые непосредственно расположены в самом городе Могилеве. Если говорить в целом про регион, то понятно, есть знаменитая «Белшина», есть знаменитый и бренд, можно сказать, нашей страны, это «ФанДОК» и так далее. Но есть еще и другие, скажем так, инвесторы и инвестиционные проекты, которые реализуются по всему региону. И в том числе в рамках «Один район – один проект».