Взяли повышенное задание! Как в Могилевской области реализуется инициатива «Один район – один проект»
Как реализуется инициатива «Сильные регионы – сильная страна»? Что дают инвестиции? И какие драйверы экономического роста в областях?
В преддверии ВНС на площадке ток-шоу «По существу» представители регионов обсудили социально-экономические возможности и планы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы хотим, чтобы у нас везде было одинаково комфортно. Что есть в Могилеве, чего не хватает в других областях. Или наоборот: что есть в Минске, чего нет в Могилеве?
Елена Прудникова-Кирпиченок, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Есть «Бабушкина крынка», которой больше нигде нет, и могилевский мясокомбинат, но это так, если пошутить. А вообще это промышленный центр. И это скопление сконцентрированного реального сектора экономики.
Вы сами знаете «Могилевхимволокно» на сегодня, «Моготекс». Это те предприятия, которые непосредственно расположены в самом городе Могилеве. Если говорить в целом про регион, то понятно, есть знаменитая «Белшина», есть знаменитый и бренд, можно сказать, нашей страны, это «ФанДОК» и так далее. Но есть еще и другие, скажем так, инвесторы и инвестиционные проекты, которые реализуются по всему региону. И в том числе в рамках «Один район – один проект».
Елена Прудникова-Кирпиченок:
У нас с 2023 года в рамках инициативы «Один район – один проект» всего запланировано к реализации 31 проект. Причем регионов, если так посчитать, 21. То есть мы взяли повышенное задание, плюс 10 проектов. Уже на сегодня 17 реализовано. До конца 2025 года еще 6 будет завершено. как малые, так и крупные, и перейдет на следующее пятилетие 4 инвестпроекта. В рамках этой инициативы уже освоены инвестиции в основном капитал порядка 800 миллионов и создано 1146 рабочих мест.
Чтобы создать вот эту вот комфортную инфраструктуру, которая будет равнозначной, как в Минске, в первую очередь, почему и глава государства ставит эту задачу, привлечение инвестора и инвестиций. Потому что следом за этим придут рабочие места с зарплатой, с доходами и как результат с уплатой налогов в этом регионе. А это значит строительство новых школ, больниц, уличнодорожная сеть, жилищно-коммунальное хозяйство и так далее. Это все взаимосвязано. Поэтому в Могилевской области кроме гигантов есть еще и инвестпроекты и по сфере МСП и так далее. Поэтому это такая уникальность.
Читайте также:
Равные возможности занятости и качества жизни. Что в Минэкономики считают ключом к «рывку» регионов?
Технологии, кооперация, кадры – формула сильного города на примере Пинска
О преимуществах Минского района для развития области рассказали в Миноблисполкоме