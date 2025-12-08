Равные возможности занятости и качества жизни. Что в Минэкономики считают ключом к «рывку» регионов?

Мария Мажинская, заместитель министра экономики Беларуси: Ключевое – это создать равные возможности занятости и качества жизни. И, наверное, для населения ключевое, конечно, вот эти две составляющие. Это занятость и качество жизни. Если в каждом регионе, в каждом районе административно-территориальной единицы будут такие возможности, то это и будет способствовать в целом экономическому развитию этого региона, а следовательно и всей страны.

Алена Сырова, СТВ:

Разве у нас есть вопрос с тем, что, условно, люди сильно мигрируют между городами и уезжают в Минск, потому что в регионе нет работы? Наверняка она есть, но возможно не такая, которую хотелось бы выполнять.

Мария Мажинская:

Вопрос, наверное, не сейчас, не в рабочих местах в большей степени. Мы, наверное, неоднократно все слышим о том, что как раз-таки рабочей силы сейчас не хватает. Поэтому мы говорим, если говорить об инвестиционных проектах, то это высокотехнологичные рабочие места, которые бы позволили улучшить качество занятости. То есть, чтобы человек себя комфортно чувствовал как на рабочем месте, так и дома. Дом я имею в виду широко, улица, дворовая территория, проезд, транспортное сообщение между населенными пунктами и между работой и там, где ты проживаешь. Вот это ключевое на сегодня для того, чтобы получила дополнительное развитие наша страна. Именно качественная составляющая.