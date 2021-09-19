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СТВ провёл большой концерт звёзд белорусской эстрады в День народного единства. Видеофакт

19 сентября 2021 16:52
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Новости Беларуси. День народного единства отмечали 17 сентября во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам подарило и СТВ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

СТВ провёл большой концерт звёзд белорусской эстрады в День народного единства. Видеофакт-1

Наш телеканал провел большой концерт звезд белорусской эстрады. Локация неслучайна.

СТВ провёл большой концерт звёзд белорусской эстрады в День народного единства. Видеофакт-4

Свислочь – один из самых западных городов Беларуси. До 1939-го года находился «под Польшей».

СТВ провёл большой концерт звёзд белорусской эстрады в День народного единства. Видеофакт-7

В формат шоу заложили концепцию единства. Хиты разных лет исполняли белорусские артисты.

СТВ провёл большой концерт звёзд белорусской эстрады в День народного единства. Видеофакт-10

Репертуар подобрали сами зрители путем голосования. Получилось звездное караоке.

СТВ провёл большой концерт звёзд белорусской эстрады в День народного единства. Видеофакт-13

А подпевать можно было из зала и благодаря строчкам из песен на больших экранах.

# Год народного единства # общество # Фотофакт

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