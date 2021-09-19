СТВ провёл большой концерт звёзд белорусской эстрады в День народного единства. Видеофакт

Новости Беларуси. День народного единства отмечали 17 сентября во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам подарило и СТВ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наш телеканал провел большой концерт звезд белорусской эстрады. Локация неслучайна.

Свислочь – один из самых западных городов Беларуси. До 1939-го года находился «под Польшей».

В формат шоу заложили концепцию единства. Хиты разных лет исполняли белорусские артисты.

Репертуар подобрали сами зрители путем голосования. Получилось звездное караоке.