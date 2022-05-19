До последнего управляли самолётом. Ровно год назад Ничипорчик и Куконенко совершили героический подвиг

Новости Беларуси. Ровно год назад белорусские летчики совершили героический подвиг в Барановичах. Пожертвовав собственными жизнями, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко увели падающий Як-130 от жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружив отказ систем, пилоты по инструкции должны были катапультироваться, но приняли решение остаться в кабине стремительно теряющего высоту самолета и направили его в единственную точку, которая была вне жилых построек. По данным бортовых самописцев, летчики до последнего управляли аппаратом. Их героический подвиг навсегда вписан в историю нашей страны. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента им посмертно присвоено звание «Герой Беларуси».

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