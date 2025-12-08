О службе на границе и тонкостях работы депутата – расскажет Михаил Оксенюк в «Рецепте настоящего белоруса»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как доехали к нам?
Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Все нормально, хорошо, навигатор довел.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как доехали к нам?
Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Все нормально, хорошо, навигатор довел.
– Зрители готовы к раскрытию интриги?
– Да.
– Я предлагаю приготовить сегодня чисто белорусское блюдо.
Александр Осенко:
Каким образом молодой парень оказался служить на границе?
Михаил Оксенюк:
Красавчик, в шинели, ботинки начищены. Я сказал: я буду таким, как он.
Александр Осенко:
Пограничники все знают о контрабандистах и о контрабанде.
Михаил Оксенюк:
Сколько существует граница, столько существует желающий ее нарушить.
Александр Осенко:
Как вы управляете своим личным домашним составом?
Михаил Оксенюк:
Супруга занимает очень важное место в жизни офицера.
Александр Осенко:
Романтика присутствует?
Михаил Оксенюк:
Он взахлеб мне рассказывал – только маме не говори.
– Но уже мама узнала.
– Уже да, извини.
– Как вы думаете, все получилось?
– Я уверен.
– Смачна есці!
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 14 декабря, в 10:15 на РТР-Беларусь.