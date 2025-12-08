О службе на границе и тонкостях работы депутата – расскажет Михаил Оксенюк в «Рецепте настоящего белоруса»

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Все нормально, хорошо, навигатор довел.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Как доехали к нам?

– Зрители готовы к раскрытию интриги?

– Да.

– Я предлагаю приготовить сегодня чисто белорусское блюдо.

Александр Осенко:

Каким образом молодой парень оказался служить на границе?

Михаил Оксенюк:

Красавчик, в шинели, ботинки начищены. Я сказал: я буду таким, как он.

Александр Осенко:

Пограничники все знают о контрабандистах и о контрабанде.