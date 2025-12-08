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О службе на границе и тонкостях работы депутата – расскажет Михаил Оксенюк в «Рецепте настоящего белоруса»

08 декабря 2025 16:40
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О службе на границе и тонкостях работы депутата – расскажет Михаил Оксенюк в «Рецепте настоящего белоруса»-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как доехали к нам? 

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Все нормально, хорошо, навигатор довел.

О службе на границе и тонкостях работы депутата – расскажет Михаил Оксенюк в «Рецепте настоящего белоруса»-3

– Зрители готовы к раскрытию интриги? 
– Да. 
– Я предлагаю приготовить сегодня чисто белорусское блюдо.

Александр Осенко:
Каким образом молодой парень оказался служить на границе?

Михаил Оксенюк:
Красавчик, в шинели, ботинки начищены. Я сказал: я буду таким, как он.

Александр Осенко:
Пограничники все знают о контрабандистах и о контрабанде.

О службе на границе и тонкостях работы депутата – расскажет Михаил Оксенюк в «Рецепте настоящего белоруса»-5

Михаил Оксенюк:
Сколько существует граница, столько существует желающий ее нарушить.

Александр Осенко:
Как вы управляете своим личным домашним составом?

Михаил Оксенюк:
Супруга занимает очень важное место в жизни офицера.

Александр Осенко:
Романтика присутствует?

Михаил Оксенюк:
Он взахлеб мне рассказывал – только маме не говори. 
– Но уже мама узнала. 
– Уже да, извини.

О службе на границе и тонкостях работы депутата – расскажет Михаил Оксенюк в «Рецепте настоящего белоруса»-7

Как вы думаете, все получилось? 
– Я уверен. 
– Смачна есці!

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 14 декабря, в 10:15 на РТР-Беларусь.  

# Интервью # Александр Осенко # Михаил Оксенюк

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