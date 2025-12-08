10 дней до второго заседания VII ВНС. Как формировалась программа развития Беларуси на пятилетку?

Подготовка к событию, которое предопределит судьбу страны на ближайшие пять лет. VII Всебелорусское народное собрание – до второго заседания остается 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня предстоящего заседания – Послание главы государства и утверждение программы социально-экономического развития.

Работа над документом велась весь год, а в последние два месяца его обсуждали по всей стране. Прошло множество региональных встреч: делегаты от всех областей и Минска общались с трудовыми коллективами, представителями общественности, местной властью. Инициатива Президента Беларуси здесь была ключевой: Александр Лукашенко прямо ориентировал делегатов обсуждать программный документ всесторонне, глубоко, честно. Чтобы программа стала истинно всенародной, а каждая цифра в ней – понятной и обоснованной.

И масштаб этого процесса впечатляет: мнения звучали от рабочих, ученых, учителей, руководителей – и они легли в основу планов на будущую пятилетку. Сама программа включает 7 ключевых приоритетов. И все это не лозунги: документ содержит около 70 конкретных индикаторов, по которым можно будет оценивать результаты. Аналитики отмечают еще один важный момент: работа над программой сейчас – это не борьба мнений, а сближение позиций.

Даже разные экспертные группы предлагают схожие цели. Это говорит о зрелости подхода и общей ответственности. Ответственность – ключевое слово. Ведь делегаты ВНС будут утверждать документ, который определит, насколько уверенно страна пройдет через следующие пять лет и насколько каждый регион, каждая семья ощутят на себе результаты этих решений.