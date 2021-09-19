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«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России

19 сентября 2021 17:28
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Новости Беларуси. Даже если инцидент на заставе «Сварынь» окажется лишь чьей-то глупой и не очень смешной шуткой – и это, пожалуй, лучший из вариантов – все равно он заставляет задуматься о том, насколько вплотную к нашим границам подходят такие «шутники». А значит, тем более важно всегда быть готовым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Обеспечить стабильность и безопасность в Восточно-Европейском регионе, обменяться опытом и дать оценку степени готовности армий – главные задачи совместных стратегических учений Беларуси и России. Почти неделю военнослужащие, как по нотам, проигрывали различные сценарии развития событий: от внезапной и оперативной переброски сил до эффективного контрудара. Учения вызвали большой ажиотаж среди военных экспертов, в том числе и Запада. Впрочем, их тревога безосновательна – на маневрах отрабатывали исключительно оборонительную тактику по защите Союзного государства.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
«Запад-2021» – это свыше 200 тысяч действующих лиц и больше тысячи единиц военной техники. Два ярких акта на 14 военных аренах Беларуси и России. За каждым этапом лично наблюдали Александр Лукашенко и Владимир Путин.

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России-4

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России-6

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России-8

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России-10

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России-12

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России-14

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России-16

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России-18

Кристина Протосовицкая:
Эти маневры самим военным запомнятся как одни из самых сложных, ведь многие задачи они выполняли впервые, а для журналистов, пожалуй, – как одни из самых масштабных и зрелищных.

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# Военные учения # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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