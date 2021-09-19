«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России

Новости Беларуси. Даже если инцидент на заставе «Сварынь» окажется лишь чьей-то глупой и не очень смешной шуткой – и это, пожалуй, лучший из вариантов – все равно он заставляет задуматься о том, насколько вплотную к нашим границам подходят такие «шутники». А значит, тем более важно всегда быть готовым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Обеспечить стабильность и безопасность в Восточно-Европейском регионе, обменяться опытом и дать оценку степени готовности армий – главные задачи совместных стратегических учений Беларуси и России. Почти неделю военнослужащие, как по нотам, проигрывали различные сценарии развития событий: от внезапной и оперативной переброски сил до эффективного контрудара. Учения вызвали большой ажиотаж среди военных экспертов, в том числе и Запада. Впрочем, их тревога безосновательна – на маневрах отрабатывали исключительно оборонительную тактику по защите Союзного государства.