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Три сестры отреставрировали бабушкин дом и сделали там модную агроусадьбу! Показываем, что из этого получилось

08 декабря 2025 14:59
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Говорят, в этих живописных краях некогда жил пан Огрызко, деревню назвали в его честь. Мы расскажем семейную историю, как три сестры однажды решили вдохнуть в 60-летний бабушкин дом новую жизнь, рассказали в программе «Путевка BY». На помощь подключились мужья. 

Три сестры отреставрировали бабушкин дом и сделали там модную агроусадьбу! Показываем, что из этого получилось-2

Брус обшили сайдингом, поставили стеклопакеты и сделали вау-интерьеры в скандинавском стиле. Просто восторг и территория счастья. Волшебная агроусадьба быстро нашла своих поклонников.

Три сестры отреставрировали бабушкин дом и сделали там модную агроусадьбу! Показываем, что из этого получилось-4

Александра Мурина, хозяйка агроусадьбы:
Мы приезжали на каникулы, каждое лето было очень много воспоминаний. Много внуков, много веселья, бабушка постоянно пекла блины.

Диана Почтаренко, хозяйка агроусадьбы:
Мы захотели сохранить эту атмосферу, чтобы наши гости почувствовали то тепло, которое мы чувствовали в нашем детстве.

Александра Мурина:
Гости приезжают, чтобы порыбачить, близко Неман. Также водохранилище Волпа, туристы – посмотреть подвесной мост в Мостах. Также здесь рядом находится музей в Гудевичах.

Три сестры отреставрировали бабушкин дом и сделали там модную агроусадьбу! Показываем, что из этого получилось-6

Уютная беседка, качели, оригинальные фотозоны. Все в поместье сделано с любовью. В приятной атмосфере обретаешь баланс и расцветаешь душой. Гости признаются, что здесь отлично высыпаются и наполняются. К переделке дома хозяева подошли основательно. Выбрали светлые тона, зажгли интерьеры хендмейдом и декором.

Подробности в видео.

# Туризм # Анастасия Макеева

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