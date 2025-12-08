Три сестры отреставрировали бабушкин дом и сделали там модную агроусадьбу! Показываем, что из этого получилось

Говорят, в этих живописных краях некогда жил пан Огрызко, деревню назвали в его честь. Мы расскажем семейную историю, как три сестры однажды решили вдохнуть в 60-летний бабушкин дом новую жизнь, рассказали в программе «Путевка BY». На помощь подключились мужья.

Брус обшили сайдингом, поставили стеклопакеты и сделали вау-интерьеры в скандинавском стиле. Просто восторг и территория счастья. Волшебная агроусадьба быстро нашла своих поклонников.

Александра Мурина, хозяйка агроусадьбы:

Мы приезжали на каникулы, каждое лето было очень много воспоминаний. Много внуков, много веселья, бабушка постоянно пекла блины.

Диана Почтаренко, хозяйка агроусадьбы:

Мы захотели сохранить эту атмосферу, чтобы наши гости почувствовали то тепло, которое мы чувствовали в нашем детстве.

Александра Мурина:

Гости приезжают, чтобы порыбачить, близко Неман. Также водохранилище Волпа, туристы – посмотреть подвесной мост в Мостах. Также здесь рядом находится музей в Гудевичах.