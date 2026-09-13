Новости по тегу #Анна Селук

Под сводами «Октябрьского» общая боль говорит на языке искусства. Концерт-реквием «Каждый третий» объединил живую музыку, театр, архивную кинохронику и современные мультимедийные технологии.
«Каждый третий» – творческий синтез концерта, спектакля и документального повествования.
Это не просто спектакль, а настоящая звуковая и визуальная повесть – своего рода музей в действии, который не позволяет зрителю оставаться в стороне: он втягивает в водоворот событий, заставляет остро переживать каждую секунду потерь и надежды.
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