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Новости по тегу #Анна Селук

Концерт-реквием «Каждый третий» в Санкт-Петербурге – как встретили белорусский проект в России?
13 сентября 2026 17:15

Концерт-реквием «Каждый третий» в Санкт-Петербурге – как встретили белорусский проект в России?

Концерт-реквием «Каждый третий» представили в Санкт-Петербурге в годовщину начала блокады Ленинграда
08 сентября 2026 20:07

Концерт-реквием «Каждый третий» представили в Санкт-Петербурге в годовщину начала блокады Ленинграда

Реквием «Каждый третий» продолжит свое звучание на сцене выставочного центра «Казань Экспо»
29 апреля 2026 08:07

Реквием «Каждый третий» продолжит свое звучание на сцене выставочного центра «Казань Экспо»

«Хочется дальше развиваться в народном направлении». Поговорили с участницей группы AURA о новой песне
18 октября 2022 14:38

«Хочется дальше развиваться в народном направлении». Поговорили с участницей группы AURA о новой песне

«Просыпалась 1 января, и у меня всегда было ощущение волшебства». Юлия Быкова о семейных и творческих новогодних традициях
07 января 2022 13:57

«Просыпалась 1 января, и у меня всегда было ощущение волшебства». Юлия Быкова о семейных и творческих новогодних традициях

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?
19 сентября 2021 17:53

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?