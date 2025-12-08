На этой фазенде можно покататься на лошадях и отдохнуть от городской суеты. Побывали в гостях у белорусских фермеров

Обожаете фильмы про ковбоев и атмосферу кантри? Любите лошадей и покатушки с ветерком? Тогда спешим вас познакомить с замечательной семьей фермеров – Анжеликой и Денисом Захарчук. Их дедушки и бабушки всегда держали благородных животных, оттого на «ты» с пегасами с самого детства, катались без седла и ухаживали за сельскими тружениками. Пять лет назад возникла идея завести первую лошадку, рассказали в программе «Путевка BY». Приручать взрослую Жучку пришлось целый год, зато теперь радости нет предела!

Анжелика Захарчук, владелица личного подсобного хозяйства: Поняла, что она меня любит, когда она меня защитила. У нас уже был небольшой табун лошадок, в темноте лошадь меня не заметила, я стояла прямо под Жучкой, она ела сено, а вторая лошадь подошла и начала ее бить, Жучка не шелохнулась. Я тогда поняла, она меня любит!

Лошадиный рай! У хозяев уже более 20 граций, которые становятся лучшими друзьями для туристов. Для всех гостей здесь подберут пару под стать возможностям и характеру. Но абсолютно все подопечные – контактные. Чтобы быстрее зафрендить, просто возьмите с собой сухарики и овощи. Миролюбивая Жучка составит блестящую компанию в фотосессиях и поддержит любой креатив.

Те, кто уверенно сидит в седле, могут отправиться в конный поход и даже поплавать. Эмоции незабываемые. Помогут здесь сделать первые шаги и новичкам. Это не только супер тренировка, в которой задействованы все группы мышц, это живое общение и терапия, которая успокаивает и заряжает на все 100!