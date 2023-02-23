«Концепция, которая оправдана только поставкой вооружений». Как ВСУ готовят стратегию на поле боя?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День защитника Отечества, Родину и тех, кто стоит на ее защите. В гостях обозреватель Белтелерадиокомпании Анастасия Бенедисюк и военный обозреватель, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян.

Григорий Азаренок, СТВ:

Поддаются ли сейчас анализу планы противника? Кто-то говорит, что возможен контрнаступ, как они говорят, на Мелитополь, возможно, на донецком направлении. Где-то попытаются стянуть на себя силы наших войск. Как вы считаете, можно ли проанализировать то, что они планируют, с учетом того, что назаявлял Байден, вот эта его воинственная речь в Киеве и Варшаве? И все остальное, что заявляют сейчас политики киевской хунты и все остальные.

Владимир Ераносян, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе:

Украинский народ, бедный и многострадальный, склонили к тотальной войне. Мужское население Украины не может нигде заработать, чтобы прокормить свои семьи, кроме как получая зарплату непосредственно от Пентагона. Потому что украинская экономика полностью разрушена. Нет ничего, там ничего не работает. Поэтому единственный вариант, где они могут получать зарплату – это от Пентагона, поступая на службу в ВСУ. Или убежать. Естественно, 8 миллионов действительно убежало в одну сторону, 4 миллиона – в другую. Количество мобилизованных уменьшается в катастрофическом режиме.