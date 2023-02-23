«Концепция, которая оправдана только поставкой вооружений». Как ВСУ готовят стратегию на поле боя?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День защитника Отечества, Родину и тех, кто стоит на ее защите. В гостях обозреватель Белтелерадиокомпании Анастасия Бенедисюк и военный обозреватель, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян.
Григорий Азаренок, СТВ:
Поддаются ли сейчас анализу планы противника? Кто-то говорит, что возможен контрнаступ, как они говорят, на Мелитополь, возможно, на донецком направлении. Где-то попытаются стянуть на себя силы наших войск. Как вы считаете, можно ли проанализировать то, что они планируют, с учетом того, что назаявлял Байден, вот эта его воинственная речь в Киеве и Варшаве? И все остальное, что заявляют сейчас политики киевской хунты и все остальные.
Владимир Ераносян, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе:
Украинский народ, бедный и многострадальный, склонили к тотальной войне. Мужское население Украины не может нигде заработать, чтобы прокормить свои семьи, кроме как получая зарплату непосредственно от Пентагона. Потому что украинская экономика полностью разрушена. Нет ничего, там ничего не работает. Поэтому единственный вариант, где они могут получать зарплату – это от Пентагона, поступая на службу в ВСУ. Или убежать. Естественно, 8 миллионов действительно убежало в одну сторону, 4 миллиона – в другую. Количество мобилизованных уменьшается в катастрофическом режиме.
Дело в том, что для того, чтобы скопить какой-нибудь мощный ударный кулак, помимо того, что им поставят старые танки Leopard 1 и БМП Bradley в количестве, которое озвучено, до 600 штук, это действительно старые машины. По той простой причине, что там динамической защиты, сколько-нибудь явственно противостоящим нашим ПТРК, нет. Ни «Конкурсам», ни «Корнетам», ни даже старым РПГ не сможет противостоять эта техника. Туда посадят на убой, внутрь этих танков и БМП, вплоть до того, что бронетранспортеры австралийские, десантовместимостью семь-восемь человек, просто загрузят и повезут на убой. Они же меняют концепцию боя, тактические звенья свои меняют. От городской герильи до прорывов на незащищенной бронетехнике. То есть это все зависит от поставок.
Это значит, что те, кто им поставляет оружие, именно они регулируют концепцию ведения тактических боев. Если, например, Lockheed Martin поставляет какие-то виды оружия, то они через Пентагон, своих лоббистов, от Ллойда Остина до отставного Бена Ходжеса, они им навязывают тактику боя. Например, давайте, раз у вас «Гарпуны» появились или ATACMS, значит, на Крым. Это не стратегическое видение в Генштабе, это концепция, которая оправдана только поставкой вооружений, то есть номенклатурой. Если, к примеру, поставляет Boeing ракеты GLSDB, свои бомбы управляемые, то они говорят, что делать. Все зависит от денег, которые выделяют по различным программам. Байден подписывает, ратифицирует Конгресс. Выделили определенную номенклатуру вооружений – значит именно в этом русле и должна готовиться тактическая стратегия. Стратегия на поле боя. Это не говорит о том, что это выгодно, что они будут избегать потерь. Либо, грубо говоря, что это очень выгодная стратегия прорывов на джихад-мобилях. Нет, это все говорит ровно о том, что именно эта номенклатура вооружений поступила на фронт.
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