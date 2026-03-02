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К концу 2026-го сумма неоплаченных счетов британцев за свет и тепло достигнет 9,5 млрд долларов

02 марта 2026 06:54
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К концу 2026 года общая сумма неоплаченных счетов британцев за свет и тепло достигнет 9,5 миллиарда долларов – в финансовой ловушке оказались более семи миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2026-го сумма неоплаченных счетов британцев за свет и тепло достигнет 9,5 млрд долларов-2

Столь высокий уровень неплатежей угрожает самому существованию розничной торговли ресурсами: только за последние годы объем неплатежей увеличился почти вдвое. Ситуация усугубляется действиями самих поставщиков: расследование СМИ показало, что представители газовой компании силой проникали в дома неплательщиков для установки счетчиков с предоплатой. Как только баланс такого устройства исчерпан, подача топлива или электричества прекращается автоматически.

# Великобритания

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