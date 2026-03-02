Игры, танцы и угощения! Жители Минска отметили первый день весны
Игры, танцы и угощения – так жители столицы отметили первый день весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В развлекательную программу вошли разнообразные забавы: перетягивание каната, поедание блинов и хороводы. Гулянья сопровождались яркой концертной программой – свои таланты продемонстрировали местные жители, учащиеся музыкальных школ и народные коллективы. В репертуаре прозвучали как традиционные народные песни, так и любимые всеми шлягеры.
Маргарита Бутурля, жительница Минска:
Я впервые на таком празднике. Спасибо большое за такую организацию и за то, что пригласили меня. Я теперь всегда тоже буду отмечать такой праздник.
Оксана Петровская, жительница Минска:
Мы сегодня открываем весну, открываем двери. И я думаю, что когда мы открыли двери, к нам пойдет удача и счастье. Вот смотрите, на этих праздниках мы все сплоченные, мы все дружим. Дворы надо соединять, надо быть вместе. И тогда все у нас будет красиво в нашей стране.
Уже третий год подряд столица празднует первый день весны, и организаторы намерены закрепить эту инициативу как ежегодную традицию.