Игры, танцы и угощения! Жители Минска отметили первый день весны

Игры, танцы и угощения – так жители столицы отметили первый день весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В развлекательную программу вошли разнообразные забавы: перетягивание каната, поедание блинов и хороводы. Гулянья сопровождались яркой концертной программой – свои таланты продемонстрировали местные жители, учащиеся музыкальных школ и народные коллективы. В репертуаре прозвучали как традиционные народные песни, так и любимые всеми шлягеры.

Маргарита Бутурля, жительница Минска:

Я впервые на таком празднике. Спасибо большое за такую организацию и за то, что пригласили меня. Я теперь всегда тоже буду отмечать такой праздник.