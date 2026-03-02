Продуктовые магазины ОАЭ столкнулись с резким наплывом покупателей

В Дубае – очереди в супермаркетах, а на полках появились пустоты – жители реагируют на напряженную ситуацию в регионе после серии ударов по территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, в районе города слышны громкие хлопки. Это произошло после того, как Иран нанес ответные удары по соседним государствам Персидского залива в ответ на атаки США и Израиля. На фоне происходящего местные жители проявляют беспокойство, а власти стран региона усиливают меры безопасности и мониторинг воздушного пространства. Ситуация остается напряженной.

Это довольно тревожно, для меня все это в новинку. Но кажется, власти Объединенных Арабских Эмиратов держат ситуацию под контролем. И все же невозможно не испытывать эмоций, просто потому, что мы сталкиваемся с этим впервые.

Тегеран ране заявлял, что готов поражать американские базы в регионе, и уже атаковал ряд целей. Обострение вызвало серьезные перебои в международных автоперевозках: крупнейшие аэропорты Ближнего Востока, включая Дубай – один из самых загруженных хабов мира, были вынуждены приостановить работу. Поводом для эскалации стала масштабная операция США и Израиля против Ирана. В результате удара убит верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ Иран запустил по региону ракеты и беспилотники, что резко повысило риск расширения конфликта на весь Ближний Восток.