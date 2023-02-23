«Они видят, как там копают рвы». Чего боятся белорусы, живущие на границе с Украиной?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День защитника Отечества, Родину и тех, кто стоит на ее защите. В гостях обозреватель Белтелерадиокомпании Анастасия Бенедисюк и военный обозреватель, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вспоминая общение Президента с журналистами, и когда кто-то из западников пытался что-то втирать, что люди обеспокоены, потому что их вот-вот пошлют в Украину и так далее, тогда Президент четко ответил, что люди беспокоятся только об одном, чтобы у нас здесь был мир. Что на самом деле люди говорят?