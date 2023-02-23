«Они видят, как там копают рвы». Чего боятся белорусы, живущие на границе с Украиной?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День защитника Отечества, Родину и тех, кто стоит на ее защите. В гостях обозреватель Белтелерадиокомпании Анастасия Бенедисюк и военный обозреватель, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вспоминая общение Президента с журналистами, и когда кто-то из западников пытался что-то втирать, что люди обеспокоены, потому что их вот-вот пошлют в Украину и так далее, тогда Президент четко ответил, что люди беспокоятся только об одном, чтобы у нас здесь был мир. Что на самом деле люди говорят?
Анастасия Бенедисюк, обозреватель Белтелерадиокомпании:
По поводу этого нашего коллеги. Он говорил, что тревога, тревога на границе. И тревога на границе в основном у местных жителей. Потому что они переживают, матери переживают, что якобы их сыновей заберут, дадут в руки оружие. И они очень сильно об этом переживают. Но на самом деле как обстоят дела? Понятно, переживание есть – это нормальная ситуация. И Президент об этом тоже говорил. И мы с тобой, Гриша, это понимаем. Но я работала на границе, ездила туда, причем на протяжении какого-то времени, не один раз. И общалась в том числе и с местными жителями. Нет у них такой тревоги. Они рады тому, что есть союзные войска, есть эти группировки. Рады тому, какое внимание нашей стране уделяется военному блоку. Наверное, поэтому глава государства акцентирует внимание, что мы за мир. С учетом той информации, которая транслируется ото всюду, не будет лишним еще раз успокоить.
Тревоги именно в таком ключе нет. Есть в другом. Они видят, что происходит на соседних участках. Там, грубо говоря, дом к дому стоят белорусская деревня и украинская. Долгие годы они жили, бед не зная. И понимали прекрасно, что охраняют их и на одной, и на другой стороне. И что они видят сейчас? Они видят, как там копают рвы, минируют дороги. И видят это не с экранов белорусского телевидения, а вживую. Они слышат это. Более того, те люди, которые сейчас охраняют границу с той стороны, они зачастую не в военной форме. Нет понимания, что это человек, который понимает, что его задача такая и никакая иначе. Вполне вероятно, это могут быть просто какие-то вооруженные бандиты, мародеры, нацбаты – кто угодно. Они понимают это, что это рядышком. И переживают, что в любой момент эти люди могут перейти на их сторону. И за это они переживают.
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