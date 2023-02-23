«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу
Новости Беларуси. Гордость за тех, кто обеспечил нам мирное будущее, мы передаем новому поколению. Вдохновленные подвигом дедов и отцов, наши дети растут с пониманием: во что бы то ни стало, сохранять мир в родной стране.
О долге и преемственности поколений в материале Екатерины Капылович в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Капылович, корреспондент:
День защитника Отечества. Сегодня с этим праздником принято поздравлять всех мужчин, но не стоит забывать, что особых слов благодарности заслуживают те, кто в годы Великой Отечественной войны защищал нашу страну. И тех, кто сегодня охраняет спокойный сон белорусов. Герои нашего сюжета – пока дошкольники. Но уже точно уверены: они будут, как папы – безгранично преданы Родине.
Четырехлетняя София на работе у отца частый гость. При встрече уже по привычке выполняет воинское приветствие. И собирается однажды тоже надеть красивую форму. Чтобы в будущем защищать свою Родину, как папа. Желание дочери родители поддерживают. Лейтенант Корейво в Вооруженных Силах уже более 10 лет.
Евгений Корейво, командир инженерно-позиционного взвода 557 инженерной бригады:
Выбрал такую профессию – Родину защищать. Мать очень сильно гордится. Семья только положительно относится. Ребенок тоже постоянно говорит, как София, кем ты хочешь стать?
– Я хочу стать, как папа, военным!
Как папа, военным, хочет стать и пятилетний Егор. В его семье память о героях передают из поколения в поколение. Но одно дело слышать, а другое – видеть на конкретном примере. Уже сейчас мальчик точно знает, что свои знания папа передает не только ему, но и солдатам-призывникам.
Илья Козодаев, первый заместитель командира войсковой части 09155:
Обучаем наших солдат, обучаем военному мастерству. Служу давно. В 2011 году поступил в Военную академию, в 2015 году выпустился. И с того момента служу в нашей воинской части. О выборе не пожалел, очень нравится. Мечтал служить с детства, стать военным. Такая детская мечта, которая осуществилась в жизнь.
– Защищает нашу страну, чтобы не было опять войны.
Заветная мечта сбылась сегодня и у Миши. Он впервые увидел технику, с которой работает папа. Будущий военный в третьем поколении строит большие карьерные планы. А пока готовится идти в первый класс. Постепенно изучает алфавит, но уже точно уверен: станет настоящим защитником Отечества.
Я хочу быть как папа, военным. Потому что мой папа самый сильный и смелый.
Александр Мучинский, заместитель командира батальона обеспечения войсковой части 3310:
Я рад, что мой сын хочет продолжать мое дело военное и нашу династию.
Быть защитником Отечества – значит в любое время дня и ночи доказывать безграничную любовь к Родине, верность долгу и преданность Отчизне. И пусть в суете служебных дел нашим героям не так часто удается провести время с родными, 23 февраля, в этот праздничный день, у них есть возможность объединить две неотъемлемые составляющие своей жизни – любовь к семье и верность службе.
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