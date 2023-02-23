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«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу

23 февраля 2023 17:08
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Новости Беларуси. Гордость за тех, кто обеспечил нам мирное будущее, мы передаем новому поколению. Вдохновленные подвигом дедов и отцов, наши дети растут с пониманием: во что бы то ни стало, сохранять мир в родной стране.

О долге и преемственности поколений в материале Екатерины Капылович в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу-1

Екатерина Капылович, корреспондент:
День защитника Отечества. Сегодня с этим праздником принято поздравлять всех мужчин, но не стоит забывать, что особых слов благодарности заслуживают те, кто в годы Великой Отечественной войны защищал нашу страну. И тех, кто сегодня охраняет спокойный сон белорусов. Герои нашего сюжета – пока дошкольники. Но уже точно уверены: они будут, как папы – безгранично преданы Родине.

«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу-4

Четырехлетняя София на работе у отца частый гость. При встрече уже по привычке выполняет воинское приветствие. И собирается однажды тоже надеть красивую форму. Чтобы в будущем защищать свою Родину, как папа. Желание дочери родители поддерживают. Лейтенант Корейво в Вооруженных Силах уже более 10 лет.

«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу-7

Евгений Корейво, командир инженерно-позиционного взвода 557 инженерной бригады:
Выбрал такую профессию – Родину защищать. Мать очень сильно гордится. Семья только положительно относится. Ребенок тоже постоянно говорит, как София, кем ты хочешь стать?
Я хочу стать, как папа, военным!

«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу-10

Как папа, военным, хочет стать и пятилетний Егор. В его семье память о героях передают из поколения в поколение. Но одно дело слышать, а другое – видеть на конкретном примере. Уже сейчас мальчик точно знает, что свои знания папа передает не только ему, но и солдатам-призывникам.

«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу-13

Илья Козодаев, первый заместитель командира войсковой части 09155:
Обучаем наших солдат, обучаем военному мастерству. Служу давно. В 2011 году поступил в Военную академию, в 2015 году выпустился. И с того момента служу в нашей воинской части. О выборе не пожалел, очень нравится. Мечтал служить с детства, стать военным. Такая детская мечта, которая осуществилась в жизнь.
Защищает нашу страну, чтобы не было опять войны.

«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу-16

Заветная мечта сбылась сегодня и у Миши. Он впервые увидел технику, с которой работает папа. Будущий военный в третьем поколении строит большие карьерные планы. А пока готовится идти в первый класс. Постепенно изучает алфавит, но уже точно уверен: станет настоящим защитником Отечества.

«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу-19

Я хочу быть как папа, военным. Потому что мой папа самый сильный и смелый.

«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу-22

Александр Мучинский, заместитель командира батальона обеспечения войсковой части 3310:
Я рад, что мой сын хочет продолжать мое дело военное и нашу династию.

«Я хочу стать как папа». Белорусские военные на 23 февраля взяли своих детей на работу-25

Быть защитником Отечества – значит в любое время дня и ночи доказывать безграничную любовь к Родине, верность долгу и преданность Отчизне. И пусть в суете служебных дел нашим героям не так часто удается провести время с родными, 23 февраля, в этот праздничный день, у них есть возможность объединить две неотъемлемые составляющие своей жизни – любовь к семье и верность службе.

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# День защитника Отечества # общество # Екатерина Капылович # Фотофакт

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