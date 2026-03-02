Верховный Суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Ганса Зиглинга

Верховный Суд сегодня, 2 марта, продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Ганса Зиглинга – участника войск СС и охранной полиции, обвиняемого в геноциде белорусского народа. Следствие установило его причастность к массовым расправам над мирными жителями в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о карательных операциях, в ходе которых уничтожались целые деревни, а люди подвергались жестоким расправам только за принадлежность к белорусскому населении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс имеет особое значение: Беларусь последовательно добивается юридической оценки преступлений нацистов и их пособников. Судебное разбирательство проходит в открытом режиме, что позволяет обществу увидеть, как спустя десятилетия восстанавливается историческая справедливость. Собранные материалы, свидетельства очевидцев и архивные документы позволили предъявить обвинение. По данным следствия, действия Ганса Зиглинга подпадают под статью о геноциде – преступлении, не имеющем срока давности.

Продолжение процесса в Верховном Суде должно дать окончательную правовую оценку эпизодам, которые долгие годы оставались без наказания. У нашей страны твердая позиция: каждый факт геноцида будет расследован, а причастные – привлечены к ответственности, независимо от времени и места совершения преступлений.