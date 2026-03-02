Демонстранты продолжают штурмовать посольства США по всему миру в знак солидарности с Ираном. Акции протеста направлены против американо-израильской военной агрессии, в результате которой погиб верховный лидер Ирана и несколько членов его семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшего накала ситуация достигла в Пакистане. Общее число погибших при стычках с американскими военным достигло 20 человек, более 100 пострадали. Еще три жертвы и более 50 раненых – результат столкновений в столице страны Исламабаде. Акции охватили и Турцию. В Анкаре демонстранты собрались у консульства США, скандируя антиамериканские и антиизраильские лозунги. Тысячи людей вышли на улицы городов по всей Индии. Траурные шествия и акции с осуждением ударов Израиля по Ирану прошли в Нигерии. Европейские столицы не остались в стороне. Сотни активистов вышли на Парламентскую площадь в Лондоне, чтобы призвать власти не втягивать страну в конфликт на Ближнем Востоке.