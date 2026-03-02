МВД: в Беларуси фиксируют рост употребления вейпов среди подростков

В Беларуси фиксируют рост употребления вейпов среди подростков. Электронные сигареты по‑прежнему воспринимаются как безобидная альтернатива, но именно из‑за них несовершеннолетние все чаще совершают кражи, грабежи и мошенничества, чтобы заполучить желаемое устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема стала настолько острой, что МВД усилило профилактику, в первую очередь – в школах, колледжах и общежитиях. Только в 2026 году за курение в запрещенных местах к административной ответственности привлечены 100 подростков. 90 из них использовали вейпы.