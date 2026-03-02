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МВД: в Беларуси фиксируют рост употребления вейпов среди подростков

02 марта 2026 07:07
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В Беларуси фиксируют рост употребления вейпов среди подростков. Электронные сигареты по‑прежнему воспринимаются как безобидная альтернатива, но именно из‑за них несовершеннолетние все чаще совершают кражи, грабежи и мошенничества, чтобы заполучить желаемое устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема стала настолько острой, что МВД усилило профилактику, в первую очередь – в школах, колледжах и общежитиях. Только в 2026 году за курение в запрещенных местах к административной ответственности привлечены 100 подростков. 90 из них использовали вейпы. 

МВД: в Беларуси фиксируют рост употребления вейпов среди подростков-2

Роман Бардеев, представитель управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:
Большинство делали это на территории учебных заведений и в общежитиях. Также установлен запрет на реализацию табачных изделий электронных систем курения лицам моложе 18 лет. Нами выявлено 50 недобросовестных продавцов, которые пренебрегли этой нормой. В настоящее время прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за приобретение для несовершеннолетнего электронных систем курения, жидкости к ним и сигарет по аналогии с ответственностью за покупку для них алкоголя. Профилактика курения вейпов – это комплексная задача, требующая совместных усилий представителей различных государственных органов и организаций, а также родительской общественности.

МВД напоминает: курение в запрещенных местах грозит штрафом до четырех базовых величин. А родителям советуют внимательнее относиться к досугу детей. Только совместными усилиями можно защитить подростков от последствий, которые кажутся безобидными лишь на первый взгляд. 

# МВД Беларуси

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