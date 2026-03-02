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В Беларуси стартовал республиканский конкурс «КиберПраво: твой щит в сети»

02 марта 2026 07:32
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В Беларуси стартовал республиканский конкурс «КиберПраво: твой щит в сети». Его проводят МВД совместно с Министерством образования и Национальным центром законодательства и правовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовал республиканский конкурс «КиберПраво: твой щит в сети»-2

Цель – найти современные и действительно работающие идеи, которые помогут защитить подростков и взрослых от кибермошенников. Участвовать могут дети от 10 до 18 лет. Задача – предложить инновационный способ предупреждения интернет‑преступлений.

В Беларуси стартовал республиканский конкурс «КиберПраво: твой щит в сети»-4

Василий Демидович, заместитель начальника отдела по организации работы ИДН главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Ребятам, предлагаем разработать современные способы предупреждений киберпреступлений. Формат может быть любым. Приложение, видеоконтент, инфографика, программное обеспечение и так далее. К финал пройдут 30 лучших участников, которым мы уже подготовили призы. Среди них смартфоны, VR-очки, умные часы, колонки и другие полезные гаджеты, которые пригодятся каждому подростку. Конкурс уже стартовал, работы принимаются до 3 мая по указанному адресу электронной почты. Материалы можно загрузить в облачное хранилище и направить нам ссылку для скачивания. Более подробная информация размещена на детском правовом сайте.

Организаторы уверены: конкурс поможет не только выявить талантливых ребят, но и сформировать у подростков культуру безопасного поведения в сети.

# Интернет-мошенничество # Конкурс # МВД # МВД Беларуси

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