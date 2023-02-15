«Не хочешь воевать – заживо закопаем». Как украинская армия набирает солдат?
Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации и гражданское общество Беларуси. В гостях публицист Андрей Муковозчик и специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий «Ксанти» Мамсуров.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас все больше новостей из зоны СВО. Боевые действия становятся все более интенсивными. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь, какие задачи выполняете?
Георгий «Ксанти» Мамсуров, специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия»:
Эти три дня я находился в Запорожской области. Мои батальоны «Алания» и «Осетия» тоже работали здесь. Надо сказать, что каких-то новостей о суперстремительном наступлении или захвате населенных пунктов на Запорожье ждать не стоит, здесь немножко другая война.
Хотел поговорить о кадровых проблемах Вооруженных сил Украины. За последние несколько недель попадали в плен либо совсем пожилые люди (от 60 лет и старше), либо совсем молодые ребята. Видели, наверное, в интернете, каким образом сейчас киевский режим загоняет людей на передовые позиции. Все, наверное, смотрели видео, когда закапывали: ты не хочешь воевать – заживо закопаем. Якобы ВСУ снимали это видео. Это, конечно, страшно, учитывая, что эти люди сейчас – это та самая стена, то самое прикрытие, как они считают, то самое мясо, которое прикрывает границы от оппозиции. За спинами этих обычных людей готовят экипажи для той же западной техники. Нужно для этого полгода, для этого нужно сдерживать нашу армию.
Георгий «Ксанти» Мамсуров»:
Вот сидишь ты в окопе, работает русская артиллерия сутки, двое, трое напролет. Я знаю, как наши артиллеристы работают на Запорожье. Они работают без отдыха, постоянно. Естественно, за первые сутки ты получаешь ранения, вторые сутки – приходится заменять тех, кто тебя заменил. И это то, что у нас сейчас происходит. Стянули порядка 20 тысяч солдат-противников сюда, они не могут сейчас помогать на фронтах. Завязали мы их здесь. Судя по тому, что происходит, по последней риторике западных стран по поводу вооружения, истребителей, касательно всей этой ситуации...
Мне это сильно напоминает не то что Афганистан... Вы помните, что было, когда США выходили из Афганистана? Вы помните бедных афганцев, которые за 6 лет…
Григорий Азаренок:
Падали с трапа самолета.
Георгий «Ксанти» Мамсуров:
Подозреваю, что из Борисполя будут улетать американские самолеты и бедные бандеровцы будут держаться за шасси, пытаясь улететь с ними в США, потому что здесь их будет ждать минимум пожизненное заключение. Фраза «война до последнего украинца» уже совсем не смешная, все это уже выглядит очень печально. Но мы с каждым днем все злее и злее.
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