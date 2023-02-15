«Не хочешь воевать – заживо закопаем». Как украинская армия набирает солдат?

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации и гражданское общество Беларуси. В гостях публицист Андрей Муковозчик и специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий «Ксанти» Мамсуров. Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас все больше новостей из зоны СВО. Боевые действия становятся все более интенсивными. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь, какие задачи выполняете?

Георгий «Ксанти» Мамсуров, специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия»:

Эти три дня я находился в Запорожской области. Мои батальоны «Алания» и «Осетия» тоже работали здесь. Надо сказать, что каких-то новостей о суперстремительном наступлении или захвате населенных пунктов на Запорожье ждать не стоит, здесь немножко другая война. Хотел поговорить о кадровых проблемах Вооруженных сил Украины. За последние несколько недель попадали в плен либо совсем пожилые люди (от 60 лет и старше), либо совсем молодые ребята. Видели, наверное, в интернете, каким образом сейчас киевский режим загоняет людей на передовые позиции. Все, наверное, смотрели видео, когда закапывали: ты не хочешь воевать – заживо закопаем. Якобы ВСУ снимали это видео. Это, конечно, страшно, учитывая, что эти люди сейчас – это та самая стена, то самое прикрытие, как они считают, то самое мясо, которое прикрывает границы от оппозиции. За спинами этих обычных людей готовят экипажи для той же западной техники. Нужно для этого полгода, для этого нужно сдерживать нашу армию.