Муковозчик: «Запад давно считает Украину «своим». Своим сырьём, своим форпостом»

Время авторской журналистики. Рубрика «Накипело» от Андрея Муковозчика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Сразу поздравлю всех причастных с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Хочу честно сказать: родные наши, дорогие, сейчас такое время, когда хочется вспоминать про вас только один раз в год, не чаще. Но, как мы все понимаем, от нас тут мало что зависит. Поэтому искренне – с праздником!

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот, скажем, спрашиваем мы у Европы: у вас есть ядерное оружие? Есть – отвечают Великобритания и Франция. Есть – подхватывают Бельгия, Германия, Нидерланды и Италия. Неожиданно. Вы ж не ядерные державы, как так? Да, но это не наше, это американская собственность. Однако размещено у вас, обслуживается и содержится в боеготовности у вас? Ну, да. И лететь будет от вас? Да, но это не мы.

Ну, тогда Россия приостанавливает договор СНВ и готовится к возобновлению ядерных испытаний. Реакция: «Мы сожалеем, надежда на пересмотр, разрушает безопасность, ядерное безумие»… И только тонкая струйка журчанием выдает истинные чувства. А верхняя губа – нет, она у англосакса неподвижна. «В любой момент готовы обсудить возвращение…» Ну, во всяком случае, должна быть неподвижна, верхняя губа. Не с кого у них спросить. Не с кем у них разговаривать – все равно обманут. Не осталось понятий чести, достоинства, слова, репутации – все съели политтехнологии и текущая выгода от закупки крупной партии так необходимой (вдруг) миру вакцины. И нет у них больше черчиллей, рузвельтов, де голлей... Даже Франко с Муссолини не родятся больше.

Андрей Муковозчик:

Даже Байден – это что, реальный руководитель Америки? Не смешите. Уж скорее реальный тот, с кем он вечно здоровается. На CNN, слова хорошего про нас в жизни не сказавшего, подсчитали: Путин в своей речи в Москве Байдена вообще не упоминал. Зато слово «Россия» произнес 63 раза. Так ведь и Байден в Варшаве слова «Россия» и «русские» произнес 26 раз! А имя российского президента поминал едва ли не в каждом абзаце – 11 раз. Это, знаете, как в спиричуэлс или госпелс принято каждый куплет начинать с «Oh! My Lord!» – подсознание, оно работает. И работает везде. Ведь Запад, надо честно признать, сумел втянуть нас в хаос, сделав его почти привычным. Сумел назначить нас же виновными в этом, пусть даже лишь в глазах своего, западного общественного мнения.

Но подсознание – оно сильнее, оно выдает, оно бьет отдачей. Все чаще, все громче, все отчетливей и уже без оговорок оттуда звучит «борьба за Украину» и «война за Украину». Что означает: Запад давно считает Украину «своим». Своим сырьем, своим форпостом, своим местом для авиа- и морских баз, своим полигоном. Байден в Варшаве, по сути, так и сказал: НАТО во главе с ним воюет за свое, «это священная клятва», «нет, ты не заберешь мою страну». Речь перед поляками, преданно смотрящими ему прямо в рот, будто из 51-го штата, показала: для себя у Америки есть свой миропорядок, свои правила, своя Европа, своя Польша и Украина, за которую они готовы воевать. В этом одновременно и суть конфликта, и его возможное будущее решение.

Андрей Муковозчик:

Напоследок – о журналистике. Посмотрите на обложку и заголовок, с которыми выпуск «СБ. Тенденции» был сверстан и вышел ровно год назад, 24 февраля 2022 года, когда еще никто не знал о начале специальной военной операции России в Украине. Так и работает подсознание – то, которое заставляет коллективный Запад проговариваться. Выбалтывать свои цели завоевания мирового господства любой ценой. Пусть даже и ведя войну чужими руками.