Китай в 2026-м активизирует работы по программе орбитальной станции и пилотируемых полетов на Луну

С конца 2022-го, с переходом станции в фазу применения, Китай провел шесть пилотируемых миссий, четыре грузовых рейса и множество выходов в открытый космос. На этот год запланированы две пилотируемые миссии и одна грузовая. Впервые на станцию отправятся космонавты из специальных административных районов страны: ожидается полет представителей Сянгана и Аомэня. Кроме того, в рамках международного сотрудничества на станцию отправится космонавт из Пакистана. Он будет работать в качестве специалиста по полезной нагрузке, выполняя краткосрочную миссию и проводя научные эксперименты страны. Также продолжится сотрудничество с Управлением ООН по космосу. К 2030 году Китай планирует отправить своих тайконавтов на Луну.