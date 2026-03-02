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Китай в 2026-м активизирует работы по программе орбитальной станции и пилотируемых полетов на Луну

02 марта 2026 07:30
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Китай в 2026 году активизирует работы по программе орбитальной станции и пилотируемых полетов на Луну. Как сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, станция функционирует стабильно, а лунная программа демонстрирует устойчивый прогресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Китай в 2026-м активизирует работы по программе орбитальной станции и пилотируемых полетов на Луну-2

С конца 2022-го, с переходом станции в фазу применения, Китай провел шесть пилотируемых миссий, четыре грузовых рейса и множество выходов в открытый космос. На этот год запланированы две пилотируемые миссии и одна грузовая. Впервые на станцию отправятся космонавты из специальных административных районов страны: ожидается полет представителей Сянгана и Аомэня. Кроме того, в рамках международного сотрудничества на станцию отправится космонавт из Пакистана. Он будет работать в качестве специалиста по полезной нагрузке, выполняя краткосрочную миссию и проводя научные эксперименты страны. Также продолжится сотрудничество с Управлением ООН по космосу. К 2030 году Китай планирует отправить своих тайконавтов на Луну.

# Китай # Космос

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