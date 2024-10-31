Новости по тегу #Ллойд Остин

В апреле этого года США и Южная Корея подписали Вашингтонскую декларацию, в которую было включено обещание использовать ядерное оружие в случае нападения КНДР.
Конечным вариантом разрешения украинского конфликта станут переговоры, заявил глава Пентагона.
Остин: Киев не сможет достичь ударами ракет ATACMS баз ВКС России.
По словам министра, США по-прежнему оказывают поддержку Киева и хотят собрать контактную группу по вопросам обороны Украины в формате Рамштайна.
По словам представителей Пентагона, США намерены оказать Украине необходимую для ведения боевых действий поддержку.
Израиль проинформировал США о намерении осуществить удар по Насрулле.
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