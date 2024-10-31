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Новости по тегу #Ллойд Остин

Глава Пентагона Остин: США будут защищать Южную Корею ядерным оружием
31 октября 2024 09:31

Глава Пентагона Остин: США будут защищать Южную Корею ядерным оружием

Глава Пентагона рассказал, чем закончится украинский конфликт
24 октября 2024 07:37

Глава Пентагона рассказал, чем закончится украинский конфликт

Пентагон: Украина не сможет достичь ракетами ATACMS баз ВКС РФ
23 октября 2024 08:51

Пентагон: Украина не сможет достичь ракетами ATACMS баз ВКС РФ

Глава Пентагона Остин заявил об очередном пакете помощи Украине на $400 млн
22 октября 2024 07:58

Глава Пентагона Остин заявил об очередном пакете помощи Украине на $400 млн

Глава Пентагона приехал с необъявленным визитом в Киев
21 октября 2024 07:42

Глава Пентагона приехал с необъявленным визитом в Киев

Израиль предупредил США об ударе по Насрулле в последний момент – ABC News
29 сентября 2024 09:09

Израиль предупредил США об ударе по Насрулле в последний момент – ABC News

Шеф Пентагона провёл переговоры с Белоусовым
26 июня 2024 06:29

Шеф Пентагона провёл переговоры с Белоусовым

Остин: помощь Украине – вопрос чести и безопасности США
20 марта 2024 11:14

Остин: помощь Украине – вопрос чести и безопасности США

Главу Пентагона Остина госпитализировали в отделение интенсивной терапии
12 февраля 2024 07:28

Главу Пентагона Остина госпитализировали в отделение интенсивной терапии

У министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак
10 января 2024 06:30

У министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак

Politico: Пентагон три дня скрывал от Белого дома госпитализацию Остина
07 января 2024 09:20

Politico: Пентагон три дня скрывал от Белого дома госпитализацию Остина

Глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован с осложнениями
06 января 2024 08:52

Глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован с осложнениями