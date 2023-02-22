«Это всё сделано в разных программах». Чингиз Ахмадов о чеченских предателях в ВСУ

Г ригорий Азаренок, СТВ: Очень много на стороне нацистского режима воюет наших беглых и ваших. И у них даже флаги схожи. Наши – это те, которые служили нацистам, а ваши – террористические подразделения, которые якобы за свободу Чечни воюют и так далее. Скажите, располагаете информацией, где они сейчас, сколько, какое у них моральное состояние?

Чингиз Ахмадов, директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный»:

Наши в данном случае – далеко не наши. Я бы не сказал, что их много. Я просматривал все ролики с участием этих батальонов имени Дудаева, еще кого-то, отдельный батальон особого назначения. И максимум, сколько я мог их там насчитать, – около 30 человек, какой-то сброд, который они понабрали. Бывшие уголовники, люди, которые в международном розыске находятся. Например, один из людей, который находится в розыске Интерпола, – Рустам Ажиев, который сейчас рядом с Закаевым иногда на роликах появляется. Это не является силой, они не могут какого-то сопротивления оказывать. Просто светятся где-то в пропагандистских роликах, снимают эти ролики и просто пропадают. Причем несколько раз мы разоблачали, что взрывы, которые якобы с ними случаются, подрывы, которые они показывают, якобы участвуют в активных боевых действиях – это все сделано в разных программах. Мы это доказывали, показывали. Там из окопа появляется какой-то взрыв, и они этот ролик массово распространяют.

В общем, если говорить об этих батальонах, этот батальон имени Дудаева существует в виртуальном пространстве, начиная с 2014 года, включает в себя, возможно, 10 чеченцев. Ролики свои они всегда записывают в каком-то подвале, всегда один и тот же подвал, где выступает их командир Адам Осмаев. Это люди, которые в той или иной степени завязаны на разные спецслужбы мира. Тот же Рустам Ажиев является агентом турецких спецслужб, который выполнял в Сирии их задачи. Благодаря этому человеку в Сирии погибли несколько тысяч молодых ребят, которых они вербовали и потом в Сирии включали в различные штурмовые группы, бросали их вперед, где практически всех уничтожили, а Ажиев сбежал к себе в Турцию, к своим хозяевам.