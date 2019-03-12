Концепция информационной безопасности в Беларуси: рассказываем обо всех основных новшествах документа

Новости Беларуси. Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили 12 марта Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О нейтралитете мы заявляем впервые: концепцию информационной безопасности Беларуси планируют утвердить в ближайшее время По поручению главы государства над документом работали самые компетентные специалисты: ученые, представители СМИ, депутаты. Проект разрабатывали исходя из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире. Учитывался и зарубежный опыт. Что же предполагает новый документ? Расскажет Анастасия Иванникова.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Новостные блоки, телешоу и прямые включения, съемки и монтажи – телевизионная кухня всегда привлекала и манила. Но не стоит забывать, что телевидение, да и в целом журналистика – это не просто нажать кнопку «запись», это еще и ответственность за ту информацию, которую мы рассказываем в эфире. Не зря СМИ называют настоящим оружием. Нередки случаи, когда через информационное пространство распространяется недостоверный контент. На такие вмешательства подготовили ответ. А вот отразили все в проекте Концепции информационной безопасности.

Пошли, можно сказать, по мировому пути. К примеру, на прошлой неделе на первый взгляд обычное заседание российской Госдумы добавило новостных поводов. Не фейковых – да и как иначе, боролись-то как раз с ними. Законопроект изменялся несколько раз, в итоге принят в третьем чтении. «За» высказались 322 депутата. Теперь новая «антифейковая» страница в истории – мгновенная блокировка сайтов, распространяющих искаженные новости, и административная ответственность.

А это уже Германия. Одна из первых стран, которая начала бороться с непроверенной информацией законодательно: за «очевидно ложный» контент – штраф до 50 миллионов евро. Впрочем, с наказанием, которое предусмотрено в Малайзии, не сравниться. Здесь за онлайн-атаки и даже репосты могут лишить свободы сроком до 6 лет. А еще за фейки лицензии журналистов лишают в Индии, с «фальшивыми» новостями борются во Франции. Одним словом, угрозу безопасности и благосостоянию людей от искаженной информации многие страны уже признали. Неудивительно, что тема информационной безопасности в последнее время часто обсуждается и в Беларуси. Безопасность в информационной сфере – одна из составляющих безопасности национальной. Поэтому проект Концепции 12 марта обсуждали на заседании Совбеза. На которое, кстати, пригласили еще и руководителей ведущих СМИ, Академии наук, депутатов. Все они вместе с госорганами работали над документом. Необходимость его принятия назрела.

Современный мир меняется очень быстро. На новые, уже цифровые модели постепенно начинают ориентироваться различные отрасли экономики. Трансформируется, конечно, и сфера информационная. Риски тоже становятся другими. Справляться с ними просто необходимо. Предложенная Концепция как раз должна помочь выработать основные направления, формы и методы. Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности» «Гибридные», «информационные», «сетецентрические» войны, к сожалению, миру уже давно знакомы. Но ведь нужно справляться не только с ними, а еще и с причинами, из-за которых во многих странах так остро стоит вопрос той самой информационной безопасности. Ну и, конечно, нельзя забывать про популяризацию и защиту традиционных ценностей – того, чем дорожим испокон веков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений, других отношений и здорового образа жизни. То, о чем я только что сказал, сказано не впервой. Причина одна – чрезмерная леность наша с вами, бездействие и отсутствие дисциплины. Поэтому и спрос будет соответствующий. А то мы здоровый образ жизни, как и все другие мероприятия, запустили на уровень Президента. Если Президент боковым каким-то зрением не увидел проблему, она решаться не будет. Все чего-то ждут, каких-то указаний. Указания розданы, начинайте работать от средств массовой информации до этого самого здорового образа жизни. И второе, кроме недисциплинированности и лености. Экономика. Будет экономика – будет все: и безопасность, и кибербезопасность, и в средствах массовой информации будет безопасность. Если не будет экономики, никакая информационная безопасность, концепции, законы не помогут.

Защите наших культурных и исторических ценностей и устоев посвящена даже отдельная глава Концепции. Здесь же и о важности объективного отражения фактов истории. О так называемых «войнах исторической памяти» нам рассказал депутат Игорь Марзалюк. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке уверен: им нужно уметь противостоять. Опираться можем, к примеру, на зарубежный опыт тех стран, где есть специализированные институты.

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я лічу, што аналагічная структура (магыма, у межах зноў створанага Інстытута стратэгічных даследванняў) павінна быць у Беларусі. Прынцыповае адрозненне ад Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук – Інстытут гісторыі павінен занімацца фундаментальнай навукай. А Інстытут нацыянальнай памяці альбо аддзел такі ў Інстытуце стратэгічных даследванняў павінен займацца гістарычнай палітыкай. Таму што на самай справе сумнай рэальнасцю стала тое, што вакол нас, вакол краіны нашай існуюць гістарычныя войны. Войны гістарычнай памяці, калі факты гістарычныя, адмыслова адабраныя, выкарыстоўваюцца нашымі суседзямі для прасоўвання сваіх знешнепалітычных і ўнутранапалітычных інтарэсаў.

Кстати, вопрос информационной безопасности за последние месяцы обсуждается не первый раз. Эту тему поднимали на совещании в конце января. Тогда заговорили о необходимости создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. Такой, которой будут беспрекословно доверять.

От идеи сегодня, конечно, не отказались. Наоборот, в очередной раз подчеркнули, что рейтинги белорусским СМИ терять нельзя. Наоборот, нужно делать все, чтобы качественный, разнообразный по жанрам и тематике контент привлекал аудиторию. А это, как известно, еще и залог крепкой дружбы СМИ с рекламодателем. Ну и, конечно, правдивость, оперативность и умение вовремя отвечать распространителям фейков – все эти первоочередные задачи никто не отменял. Работать нужно на опережение – главное требование Президента. Президент Беларуси: «Нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации» Предложенная Концепция – хороший шаг по созданию целостной системы нормативного обеспечения информационной безопасности. В существующих законодательных актах в области СМИ, связи, информатизации рассматриваются лишь отдельные элементы.

А еще это исключительно наш национальный продукт, подчеркнул госсекретарь Совета безопасности. Станислав Зась рассказал о новшествах: к примеру, вводится в официальный оборот термин «кибербезопасность». Уже во многих странах проводятся кибероперации, развиваются кибервойска. Впрочем, и киберпреступлений становится больше. Также впервые закреплены понятия информационного суверенитета и нейтралитета. Станислав Зась рассказал о проекте Концепции информационной безопасности Беларуси К тому же документ не отрицает важности интернета. А точнее, активного присутствия государства на официальных сайтах, блогосфере, мессенджерах и социальных сетях. Одним словом, к Концепции подошли комплексно, а тезисы апробировали на международных площадках.