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Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности»

12 марта 2019 10:37
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Новости Беларуси. Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Александру Лукашенко 12 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту: в чём суть документа

Создание этого документа поможет противостоять негативным тенденциям и поддерживать уровень информационной безопасности в нашей стране.

Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша страна динамично продвигается в формировании информационного общества. Более того, находится в первых рядах этого движения. Об этом красноречиво свидетельствуют мировые рейтинги, в которых Беларусь находится на высочайших позициях. В стране неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов, коммуникаций. В ближайшие десятилетия большинство отраслей будут переориентированы на новые цифровые экономические модели.

Государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию, имели возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом повышали комфортность жизни за счет новейших достижений. Наряду с этим Беларусь, как и все страны, не может игнорировать принципиально новые риски, связанные с информатизацией.

Вызывает беспокойство наращивание деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации. Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности.

С учетом этих процессов необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Она должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач.

Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности»-4

Глава государства также призвал более активно противостоять фейковым новостям и больше внимание уделять кибербезопасности. В этих вопросах важно работать на опережение.

По итогам совещания Президент поддержал проект Концепции. Его ждут небольшие корректировки. А уже на следующей неделе документ утвердят окончательно.

Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности»-7

Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности»-9

Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности»-11

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Фотофакт

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