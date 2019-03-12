Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности»

Новости Беларуси. Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Александру Лукашенко 12 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту: в чём суть документа
Создание этого документа поможет противостоять негативным тенденциям и поддерживать уровень информационной безопасности в нашей стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша страна динамично продвигается в формировании информационного общества. Более того, находится в первых рядах этого движения. Об этом красноречиво свидетельствуют мировые рейтинги, в которых Беларусь находится на высочайших позициях. В стране неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов, коммуникаций. В ближайшие десятилетия большинство отраслей будут переориентированы на новые цифровые экономические модели.
Государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию, имели возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом повышали комфортность жизни за счет новейших достижений. Наряду с этим Беларусь, как и все страны, не может игнорировать принципиально новые риски, связанные с информатизацией.
Вызывает беспокойство наращивание деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации. Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности.
С учетом этих процессов необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Она должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач.
Глава государства также призвал более активно противостоять фейковым новостям и больше внимание уделять кибербезопасности. В этих вопросах важно работать на опережение.
По итогам совещания Президент поддержал проект Концепции. Его ждут небольшие корректировки. А уже на следующей неделе документ утвердят окончательно.