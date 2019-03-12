Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна динамично продвигается в формировании информационного общества. Более того, находится в первых рядах этого движения. Об этом красноречиво свидетельствуют мировые рейтинги, в которых Беларусь находится на высочайших позициях. В стране неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов, коммуникаций. В ближайшие десятилетия большинство отраслей будут переориентированы на новые цифровые экономические модели.

Государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию, имели возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом повышали комфортность жизни за счет новейших достижений. Наряду с этим Беларусь, как и все страны, не может игнорировать принципиально новые риски, связанные с информатизацией.

Вызывает беспокойство наращивание деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации. Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности.

С учетом этих процессов необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Она должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач.