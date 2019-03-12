«Меня дети будят в три ночи: иди, папа, их успокой». Соседи пьют, дебоширят и убили собаку. Что говорят в милиции и ЖЭУ

Почему на протяжении трёх лет минчанин Анатолий живет в страхе за здоровье детей и жены, разбираемся в программе «Добро пожаловаться». Мужчина абсолютно уверен: в стенах 47-ой квартиры по проспекту Рокоссовского – настоящий притон! Вечеринки – до утра, бесконечные драки и гости, внешний вид которых совсем не напоминает сливки общества. Соседи не хотят ни минуты больше мириться с запахом перегара. Амбре полностью окутало весь первый этаж подъезда.

Анатолий Волощик:

Меня дети будят в три ночи: иди, папа, их успокой. Прихожу, вызываю милицию, приезжает наряд милиции, они затихают, дверь не открывают, говорят: «Мы ломать ничего не будем». Сидит без света, палит свечки, у меня дома запах, как в церкви. Она подо мной живёт. Она там варит, наркоманит – запах ацетона в квартире постоянно.

Истошные крики, смех и до недавних пор душераздирающий лай собаки. Соседи уверяют: несчастное животное подкармливали всем подъездом, ведь хозяйка питомца запросто могла запереть его на несколько суток в пустой квартире. Но внезапно жизнь пса в злополучной квартире оборвалась – трагедия случилась в разгар очередной вечеринки.

Анатолий Волощик:

Убивали – да, конкретно слышал человек, сосед с 48 квартиры. Говорит: «Я бы с удовольствием подтвердил, но я работаю до 11 вечера». Не она убила, а муж, который сейчас сидит. Она выскочила в слезах: «Помогите похоронить собаку». Где закопали собаку, потом, видно, меленько – торчал кусок одеяла. Его начали дети тягать. Она так и лежала. Летом было это, начал запах идти, соответственно. Соседи начали жаловаться, чья собака. Узнали, кто убил, и участковый про это знает. Среди гор мусора и пьяного гула находился и ребёнок хозяйки. Тревогу забили в школе. Ученик зевает на уроках, ведь дома ему не до сна. Спасти мальчика от постоянных пьянок и скандалов поспешила бабушка. Сейчас вместе с внуком они живут в общежитии. Почему хозяйке всё сходит с рук, решила узнать и съёмочная группа программы «Добро пожаловаться».

Виктор Ильенков, директор УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска»:

Если наниматель имеет задолженность, ЖРЭО берет лицевой счёт, пишет нанимателю претензию и подаёт иск в суд. По дебоширам проводит работу РУВД и ЖЭУ по месту нахождения.

Добиться правды в этот раз попытаемся в ЖЭУ: после долгих раздумий директор, всё-таки, решается ответить на волнующие вопросы.

Евгений Заборовский, директор КУП «ЖЭУ №2 Ленинского района г. Минска»:

Если б к нам приходили жалобы по шумам из прокуратуры или РУВД, мы бы их отрабатывали, но в рамках зафиксированных у нас нет, мы, соответственно, меры принять не можем. Такой ответ не на шутку разозлил соседей – с их слов, бумаги на заявления они извели столько, что хватило бы на спасение целого леса. Куда они пропали – тайна, покрытая мраком.

Анатолий Волощик:

Вот: написали заявление, собрали подписи, тут всё указано, жалобы, проблемы, задолженность – 4.400, не считая коммунальных услуг. Заявление мы отправим начальнику. Может, на него мы получим хоть какой-то ответ, в том числе, благодаря вам. Жильцы злополучного дома не унимаются: почему хозяйке не отключили электричество и воду? Они едва ли верят, что беспечная женщина исправно платит по счетам. В расчётно-справочном центре эти опасения подтвердили.

Владимир Филипков, начальник расчётно-справочного центра №2 Ленинского района г. Минска:

Санкции, которые принимаются расчётно-справочным центром, это звонки на телефон. Далее прекращается обслуживание электрощитка. Ждём, работа проводится. Почему такое громкое дело не доведут до суда, удивляются соседи. Единственный выход воззвать к совести неплательщика, уверяют они – выселение из квартиры.

Анжелика Домбровская, юрист-консультант расчётно-справочного центра №2 Ленинского района г. Минска:

Наша работа заключается именно во взыскании задолженности. В случае, если граждане не работают, то взыскать задолженность очень сложно. Очень часто случается, что взыскание невозможно, чаще всего в таких квартирах не имеется имущество, которое можно взыскать. И хотя проблемами должников занимаются многие городские службы, спасти жильцов от соседства с притоном не может никто. Поговорить с хозяйкой злополучной квартиры и спросить, когда закончится ночной «Голливуд», решается и корреспондент нашей программы. На стук в дверь так никто и не ответил. Похоже, приём посетителей в этой квартире начинается только с заходом солнца.

Виктор Бышнев:

То, что просишь их – они могут в 4 утра начать сверлить там, делать что-то или ночью в 12 часов. Такие люди не реагируют. Им скажешь, а они –милицию вызывай, а им всё равно. Анатолий Волощик:

Оскорбляет жену, цепляет постоянно, потому что я ей делаю замечания, она в ответ – благим матом. Последнее заявление написали вот 19-го числа, ждем ответ. Чтобы разобраться, почему на стенания жильцов нет никакой реакции, а все письменные жалобы испаряются, пытаемся разговорить местного участкового. Участковый инспектор милиции по адресу пр. Рокоссовского, 116, г. Минск:

Чего вы мне звоните по этим вопросам? По всем вопросам контакта с прессой обращайтесь к пресс-секретарю Ленинского райуправления. Я не уполномочен давать вам какие-то комментарии. Чтобы пролить свет на чудесное исчезновение отчаянных заявлений жильцов, обращаемся в РУВД Ленинского района.