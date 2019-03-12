Вадим Гигин: «То, что совершил Ромуальд Райс Бурый – это преступления»

Новости Беларуси. В Польше оправдали военного преступника, который в 1946 году сжег пять белорусских деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД В 1948 году Райс был арестован и приговорен к смертной казни. Суд признал, что отряд Бурого убивал людей по признаку национальности и вероисповедания. В основном православных белорусов.

Сейчас же Институт национальной памяти Польши оправдал Райса и признал, что сделанные тем же Институтом в 2005 году выводы об его участии в геноциде этнических белорусов якобы были «ошибочными» и «не соответствуют фактам».