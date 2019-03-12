Вадим Гигин: «То, что совершил Ромуальд Райс Бурый – это преступления»

Новости Беларуси. В Польше оправдали военного преступника, который в 1946 году сжег пять белорусских деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД
В 1948 году Райс был арестован и приговорен к смертной казни. Суд признал, что отряд Бурого убивал людей по признаку национальности и вероисповедания. В основном православных белорусов.
Сейчас же Институт национальной памяти Польши оправдал Райса и признал, что сделанные тем же Институтом в 2005 году выводы об его участии в геноциде этнических белорусов якобы были «ошибочными» и «не соответствуют фактам».
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальный наук БГУ:
Те события, которые имели место на Белосточчине в 1946 году, то, что совершил Ромуальд Райс Бурый – это преступления. И это нужно признавать. Нужно уметь смотреть в свое прошлое широко раскрытыми глазами. Убийство женщин, детей, стариков, зверские убийства – какими бы мотивами они не оправдывались – это убийства, и они такими должны быть названы.
Я думаю, что подобные шаги, когда военных преступников реабилитируют, никоим образом не способствуют улучшению двухсторонних отношений. Все-таки нужно видеть в истории мост, который соединяет народы.