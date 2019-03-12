Президент Беларуси: «Нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации»

Чтобы защитить общество от информационного давления, нужно предпринять конкретные меры. В частности, уделить больше внимания сетевой инфраструктуре и расширить влияние отечественных СМИ. Это, в свою очередь, поможет бороться с потоком недостоверных данных, которые периодически появляются в интернете и некоторых медиа.

Проект разрабатывался исходя из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире. При составлении Концепции учитывался в том числе зарубежный опыт. Это уникальный документ, который обеспечивает комплексный подход к вопросу обеспечения информационной безопасности и учитывает современные вызовы и угрозы в этой сфере. А их немало и зачастую они ведут к серьезным социальным потрясениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации и не бояться использовать новые формы работы в медиапространстве. Надо научиться отвечать распространителям этих фейков их же оружием. Главное – быстро, четко, максимально полно донести до людей правдивую информацию. Если это не сделаем мы, это сделают за нас, как сейчас нередко происходит. Необходимо предпринимать меры по повышению объема, разнообразия и качества национального вещания, доверия населения к официальным масс-медиа.

Требуется проработать вопрос системного контроля за распространением незаконной информации. Пока это делается от случая к случаю.

Еще раз хочу подчеркнуть: дело не в том, чтобы кому-то ограничить свободу мнений – это не со мной. Естественно, должен быть порядок, все должно быть законно. Но никто никому не должен завязывать рот. В противном случае, как это было у нас в истории раньше, все перенесут на кухню и там будут обсуждать все эти вопросы, и рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому делать этого ни в коем случае нельзя. Да это и невозможно. И не только потому, что у нас интернет появился. Изменилось общество. Планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо, типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если это связано с какой-то фейковой новостью – выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит.

Станислав Зась рассказал о проекте Концепции информационной безопасности Беларуси