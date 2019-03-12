В Шабанах обнаружили полярную чайку

Новости Беларуси. Необычная птица в столице. На одном из водоемов в районе Шабанов обнаружили полярную чайку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По мнению специалистов, в наши широты ее принесли сильные западные ветра. Орнитологи уже определили, что пернатой гостье около двух лет. Увидеть такую чайку можно на побережьях Канады или Гренландии, а теперь еще и в Минске.