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В Шабанах обнаружили полярную чайку

12 марта 2019 17:40
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Новости Беларуси. Необычная птица в столице. На одном из водоемов в районе Шабанов обнаружили полярную чайку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Шабанах обнаружили полярную чайку-1

По мнению специалистов, в наши широты ее принесли сильные западные ветра. Орнитологи уже определили, что пернатой гостье около двух лет. Увидеть такую чайку можно на побережьях Канады или Гренландии, а теперь еще и в Минске.

В Шабанах обнаружили полярную чайку-4

В Шабанах обнаружили полярную чайку-6

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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